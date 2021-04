Taksinkuljettaja vangittu seksuaalirikoksista Helsingissä

Helsingin poliisi tutkii seksuaalirikoksia, joista epäillään 43-vuotiasta taksinkuljettajaa.

Mies on kuljettanut taksiautoa, jossa on ollut katolla taksikyltti. Hän on ottanut asiakkaiksi yksin liikkuvia naisia muualta kuin taksitolpalta. Matkan aikana hän on tarjonnut asiakkaille alkoholia ja mahdollisesti muita päihteitä.

Taksinkuljettaja ei ole vienyt asiakkaita heidän ilmoittamaansa osoitteeseen vaan kuljettanut heidät Helsingin ulkopuolella sijaitsevaan asuntoon. Poliisi epäilee, että kyseisessä asunnossa epäilty on kohdistanut seksuaalirikoksia kuljettamiinsa naisiin.

– Rikostutkinnassa esiin tulleiden seikkojen perusteella poliisilla on syytä epäillä, että epäilty on tehnyt samankaltaisia seksuaalirikoksia myös muille kuin tiedossa oleville henkilöille, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Antikainen.

Mies on toiminut yksityisenä elinkeinonharjoittajana omassa taksiyrityksessään ja nimen perusteella hänen juurensa ovat Lähi-idässä.

Lähteet Poliisin tiedote, Helsingin käräjäoikeuden pakkokeinoistunto