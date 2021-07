Taliban tappoi koomikon Afganistanissa

Sosiaalisessa mediassa levisi video kahdesta miehestä, jotka löivät koomikko Nazar Mohammadia, joka tunnetaan paremmin nimellä Khasha Zwan. Myöhemmin hänet tapettiin ampumalla.

– Taleban teloitti tämän köyhän koomikon Khasha Zwanin, koska islamissa on ”HARAAM” saada ihmiset nauramaan, Lontoossa asuva politiikan toimittaja Shama Junejo, Afganistanin tapahtumia seuraava maahanmuuttaja kommentoi tapausta.

Taliban executed this poor Comedian #Khasha Zwan that it’s “HARAAM” in Islam to make people laugh.

The video is moments before his death.

pic.twitter.com/MXf8MoJxEh

— Shama Junejo (@ShamaJunejo) July 27, 2021