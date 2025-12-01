Tällaisista rikoksista äärivasemmistolaisia on itsenäisyyspäivinä tuomittu!

Itsenäisyyspäivä tulee jälleen. Perinteisesti se tarkoittaa juhlallisuuksien ohella myös äärivasemmistorikollisten mellakointia. Jos muuten luulit, että otsikko olisi oikea uutinen, pahoittelen. Se on otsikko, jollaista emme ole koskaan nähneet valtamediassa.

Joka ikinen vuosi media tekee itsenäisyyspäivää edeltävällä viikolla ”äärioikeistouutisia”, jossa Supolta ja ties miltä viranomaisilta pyydetään lausunnot äärioikeiston vaarasta. Tarkoituksena on mustamaalata kansallismielisiä kulkueita, jotka eivät ole ikinä aiheuttaneet häiriötä. Myös viime viikonloppuna tuli jo ensimmäiset Active Clubia mystisoivat artikkelit. Niissä muuten kerrottiin poliisin suulla, ettei Active Club aiheuta terroristista vaaraa suomelle, eikä siihen ole liitetty tapahtuneita rikoksia. Mutta toimittajan mukaan teoriassa jotain voisi tapahtua, joten pelotellaan lukijoita!

Samaan aikaan valtamedia suojelee omia lemmikkejään äärivasemmistossa. Vaikka joka vuosi vasemmistolaiset täyttävät putkat, ei media keskity heihin. Korkeintaan putkareissut kuitataan poliisiväkivaltana, eikä mellakoijille sysätä mitään vastuuta. Emme tietenkään saa lukea shokkiotsikoita äärivasemmistorikollisuudesta, joka on muuten massiivinen ongelma, esimerkiksi Elokapinalla on nelinumeroinen luku rikoksia kontollaan, ja itsenäisyyspäivä on perinteinen rikostentehtailupäivä paremmistolle.

Viime- ja toissavuonna kymmeniä vietiin putkaan, eikä tämä vuosi taida tehdä poikkeusta: äärivasemmisto on jo ilmoittanut tulevansa Töölöntorille perseilemään. Se tarkoittaa käytännössä täytettä pidätysbusseihin.

Tänä vuonna Helsinki ilman natseja-tapahtuma ei ole tehnyt poliisille mitään ilmoitusta, eikä mitään yhteyttä poliisiin siis tapahtuman suhteen ole. Kyse lienee järjestäjien suorittamasta juridisesta itsensä suojaamisesta: kun ei ole virallista vastuuhenkilöä, ei poliisin työtä ainakaan helpoteta. Ja tietenkin silloin voi myös rikkoa lakeja vapautuneemmin.

Suomen lain mukaan väkijoukon kokoontumisesta muuttuu mellakka siinä kohtaa, kun poliisi antaa hajaantumiskäskyn. Jos paikalla on väkivaltaa, on se väkivaltainen mellakka. En väitä, että poliisia käskettäisiin poliittisista syistä olla tutkimatta tapahtumia mellakkana, mutta mielestäni on outoa, ettei kymmenille videoille tarttuneita todisteita mellakoinkista haluta käsitellä oikeilla pykälillä. Äärivasemmisto saa mellakoida rauhassa ilman pelkoa suuremmista seuraamuksista.

Media ei keskity rikoksiin; se keskittyy siihen, kuka yksityishenkilö osallistui kansallismielisiin tapahtumiin. Media ei kaivele äärivasemmiston rikoksia esille, se joko vaikenee ne tai kuittaa aktivismina. Poliisi ei tutki rikoksia niiden oikeilla pykälillä, vaan menee lievimmän mukaan.

Kuvitelkaa samanlainen kohtelu kansallismielisille.

Joka tapauksessa: itsenäisyyspäivänä on jälleen aika kokoontua.

Suomi Herää, kello 16.00.

612-soihtukulkue, kello 18.30.