Talonvaltaajat väkivaltaisina Berliinissä

Berliinissä talonvaltaajat jatkavat väkivaltaisia tempauksia Rigaerstrassen varrella.

Paikka tunnetaan jo vuosia jatkuneista omavaltaisuuksista, häiriöstä ja mellakoinnista. Poliisi ei enää kykene pitämään tilannetta täysin hallinnassa. Myöskään vallatun talon omistajalle ei luvata enää suojaa luvattomia asukkaita vastaan.

Poliisi on perustellut ilmoitustaan sillä, ettei turvallisuutta kyetä takaamaan. Alueen tavalliset asukkaat ovat huolestuneita. Hausprojekt Rigaer49 aktivistien nykyiset häiriöt käsittävät mm. katusulkuja, tulipaloja, autojen polttamista, katulamppujen ja samalla koko korttelin sähkönsaannin sabotointia, yökausien metelöintiä ja bilettämistä, hyökkäyksiä viranomaisia ja ohikulkijoita kohtaan.

Die Hausverwaltung der #Rigaer94 in Friedrichshain fährt eine neue Linie: Hindernisse und Fallen sollen entfernt werden, Mietverhältnisse geklärt. Die Autonomen reagieren mit Gewalt und drohen dem Berliner Senat mit dem #TagX. Analyse von @alx_froehlichhttps://t.co/GIpTly28k1 — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) July 13, 2020



Anarkistinen valtaajien ryhmä kävi vähän aikaa sitten Rigaerstrasse 94 uuden kiinteistönomistajan kimppuun, kun tämä asianajajansa kanssa pyrki tarkistamaan talon kuntoa vuosia jatkuneen omavaltaisen asumisen seurauksia. He joutuivat perääntymään eteisaulasta.

Kadulla miehiä odotti naamioitunut 20 hengen joukko. Omistajaa ja asianajajaa mukiloitiin ja hakattiin. Talonomistaja sai hälytettyä poliisin paikalle. Talonvaltaajat kävivät heidänkin kimppuunsa aiheuttaen loukkaantumisia myös viranomaisille. Päälle suihkutettiin myös sammutusvaahtoa. Tiettävästi tekijöitä ei ole saatu tavoitettua.

Uusi omistaja on pyrkinyt saamaan tilanteen hallintaan. Talo on ulkoakin tarkasteltuna huonossa kunnossa. Kiinteistössä on tehty omatekoisia rakenteellisia ratkaisuja, osin erittäin vaarallisia.

Sähköjohtoja on vedetty omin päin. On myös tehty uusia sisäänkäyntejä sekä taloon että asuntoihin. Yksi sisäänkäynti on rakennettu kellaritilojen kautta. Sitä käytetään pakenemiseen kadulta mellakoiden jälkeen. Asuntojen kunto on vuosikausien miehityksen jälkeen kehno. Uudelle omistajalle oli aiemmin luvattu tyhjentää huoneistot. Näin ei ole tapahtunut.

Talonvaltaus kiinteistössä alkoi vuonna 1990. Viimeisin vajaan neljän vuoden aika on ollut nykyisen kaltaista erittäin väkivaltaista menoa. Nykyinen puna-puna-vihreä Berliinin osavaltiohallitus ei ole kyennyt tai uskaltanut tehdä asialle mitään. Sama on kyllä pätenyt kahden edellisen hallituksenkin kohdalla.

Valtaajat ovat uhanneet raskailla väkivaltaisuuksilla, jos kerrostalo pyrittäisiin tyhjentämään poliisivoimin. Alue sijaitsee Friedrichshainissa kolme kilometriä Alexanderplatzilta itään.

Lähteet Tagesspiegel (1, 2).