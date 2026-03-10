Talousrikoskokonaisuus jatkunut lähes vuosikymmenen Pohjanmaalla

Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi laajan rikoskokonaisuuden esitutkinnan, joka koskee vuosina 2015–2024 tapahtuneita epäiltyjä talousrikoksia. Tutkinnassa oli yhteensä yli 20 rikosilmoitusta. Esitutkinnan perusteella rikoksista epäillään yli kymmentä henkilöä. Epäiltyjen joukossa on eteläpohjalainen pariskunta sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä.

Epäillyt teot koostuvat muun muassa luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden erehdyttämisestä sekä järjestelystä, jossa autojen maahantuontia ja välitystä varten perustettiin yrityksiä muiden henkilöiden nimiin verojen välttämistarkoituksessa. Näitä henkilöitä käytettiin niin sanottuina bulvaaneina, eli heidän nimiinsä perustettiin yrityksiä, vaikka tosiasiallinen toiminta oli muiden hallinnassa. Yritysten lakisääteiset velvoitteet jätettiin pääosin tai kokonaan hoitamatta.

Esitutkinnassa epäiltyjä rikosnimikkeitä on yhteensä 47. Rikosnimikkeisiin kuuluu muun muassa törkeitä veropetoksia, törkeitä petoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia, törkeitä rahanpesuja sekä rekisterimerkintärikoksia.

– Kyse on laajasta ja pitkäkestoisesta rikoskokonaisuudesta, jossa epäiltyjen toiminta on ulottunut useiden vuosien ajalle ja useisiin eri yhtiöihin, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sakari Palomäki toteaa.

Kokonaisuuden arvioitu rikosvahinko on yli miljoona euroa. Osa rikoshyödystä on saatu takaisin esitutkinnan aikana.

– Osa epäillyistä teoista liittyy tilanteisiin, joissa asianomistajia on lähestytty henkilökohtaisissa suhteissa ja heidän luottamustaan on käytetty hyväksi taloudellisen hyödyn tavoittelussa, Palomäki jatkaa.

Esitutkinta oli pitkäkestoinen ja siitä muodostui noin 7 000 sivun laajuinen esitutkintapöytäkirjakokonaisuus. Asia on siirretty syyteharkintaan.