Talvipakkaset hyydyttää lukemattomia sähköautoja tienposkeen

Jo jonkin aikaa erityisesti amerikkalaiset eivät välttämättä ole olleet sähköautojen faneja. Myyntiluvut ovat edelleen alhaisia, ja jopa autovuokraamo Hertz on vähentänyt sähköautojensa määrää kolmanneksella. Syynä tähän ovat huoli toimintasäteestä ja odotettavissa olevat ongelmat talvikuukausina. Jälkimmäinen on nyt myös osoittautumassa todelliseksi ongelmaksi. Esimerkiksi Chicagossa lukemattomat sähköautot ovat jääneet jumiin Teslan latausasemien kylmyyteen liittyvien vikojen vuoksi, kuten Foxin raportista käy ilmi.

Mutta siinä ei ole vielä kaikki. Pitkään jatkuva pakkanen voi vahingoittaa sähköautojen akkuja pysyvästi ja lyhentää niiden käyttöikää huomattavasti. Pakkanen aiheuttaa myös sen, että akut purkautuvat nopeammin – ei ainoastaan ajon aikana (vielä enemmän lämmityksen ollessa päällä) vaan myös silloin, kun ajoneuvot ovat pysäköitynä, kuten The Hill -lehden raportista käy ilmi.

So. Who knew when it gets really cold. Which it does every year in Alberta heat pumps don’t work. Electric cars won’t hold a charge and can’t travel very far. Who knew.

Well it appears the liberals never factored in these variables. Because if they did they wouldn’t demand… https://t.co/90IGCMTXRD

