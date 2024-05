Tämä on nyt Saksa: Maahanmuuttajat tappelevat kaduilla macheteilla aseistautuneina

Kuvamateriaali on kuvattu Leipzigin kaupungissa Saksassa viime viikonloppuna, kun ulkomaalaiset ryhmät käyvät taistelua keskellä kirkasta päivää. Taistelu käytiin kaupungin rikollisessa kaupunginosassa, jossa on koko osavaltion ainoa ”asekieltoalue”.

Videolla näkyy, kuinka yksi mies huitoo toista valtavan macheten avulla, kun muut juoksentelevat hullun lailla ympäriinsä keskenään tapellen. Ihme kyllä ketään ei ole tapettu.

Alue, Eisenbahnstraße, on tunnettu huumekauppajengien välisistä konflikteista, ja siellä asuu myös paljon kurdeja.

This is Germany Now. A shocking video of multiple people attacking each other in the street with machetes has many pointing out that it shows how out of control mass immigration is in the country. Full report here: https://t.co/lH6iGo7p80 pic.twitter.com/Z8c0Nymt1d

