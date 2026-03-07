Tampereen joukkoliikenteen outo ohjeistus tyrmistytti – lipuntarkastajilta vietiin valtuudet

Tampereen kaupunki joutui kiireellä paikkaamaan ohjetta, joka salli pummimatkustajien poistua ilman seuraamuksia.

Tampereen joukkoliikenteessä koettiin viime päivinä erikoinen näytelmä, kun kaupungin aiempi ohjeistus lipuntarkastajille johti tilanteeseen, jossa pummilla matkustanut saattoi vain kävellä ulos ratikasta ilman seuraamuksia. Nyt kaupunki on joutunut kiireellä paikkaamaan linjaansa ja täsmentämään ohjeita, jotka herättivät hämmennystä niin tarkastajissa kuin matkustajissa, Iltalehden mukaan.

Kaupungin erikoinen ohjeistus hämmensi – tarkastajat ihmeissään

Aamulehden paljastus siitä, että liputta matkustanut voisi poistua kulkuneuvosta ilman, että tarkastusmaksua pystyttäisiin perimään, sai lipuntarkastajat raapimaan päätään. Käytännössä ohje tarkoitti, että tarkastajilla ei ollut keinoja estää pummimatkustajaa poistumasta paikalta.

Kaupunki myöntää nyt, että ohjeistus oli puutteellinen ja aiheutti väärinkäsityksiä. Uusi tiedote korjaa linjaa ja palauttaa tarkastajille keinot, jotka heille lain mukaan kuuluvat.

Uudet ohjeet: kiinniotto-oikeus palautettiin

Tarkennettujen ohjeiden mukaan lipuntarkastajalla on jälleen selkeä oikeus:

tarkistaa matkustajan lippu

pyytää henkilötiedot tarkastusmaksua varten

ottaa matkustaja kiinni , jos henkilöllisyyttä ei voida todentaa

, jos henkilöllisyyttä ei voida todentaa estää poistuminen , kunnes henkilöllisyys on selvitetty

, kunnes henkilöllisyys on selvitetty käyttää tilanteeseen nähden välttämättömiä ja oikeasuhtaisia voimakeinoja

Kaupunki painottaa, että tarkastajien tulee toimia rauhallisesti ja asiallisesti, mutta heillä on oltava työssään tarvittavat valtuudet.

Sekava ohjeistus vaaransi työnteon

Paikallisten lipuntarkastajien mukaan aiempi ohjeistus oli paitsi epäselvä myös vaarallinen. Jos tarkastajalla ei ole oikeutta estää poistumista, syntyy helposti tilanteita, joissa matkustaja pyrkii väkisin ulos ja tarkastaja jää väliin ilman selkeää toimivaltuutta.

Tampereen uusien ohjeiden myötä tilanne palautuu normaaliksi. Ohjeistuksessa on nyt selkeä viesti: joukkoliikenteessä on noudatettava sääntöjä, ja liputta matkustaminen ei ole ihmisoikeus.

HSL:n lipuntarkastus kriisissä – väkivalta lisääntyy, poliittinen vasemmisto vaatii tarkastajien kieltämistä

Pääkaupunkiseudulla lipuntarkastajien arki on muuttunut entistä vaarallisemmaksi, ja HSL on joutunut ottamaan käyttöön uusia keinoja työntekijöidensä suojelemiseksi. Lokakuussa aloitettu kehokamerakokeilu on yksi yritys hillitä väkivaltaa, joka kohdistuu tarkastajiin erityisesti silloin, kun pummimatkustajalle ollaan määräämässä sadan euron tarkastusmaksua. HSL:n mukaan jo pelkkä kameran näkyminen rauhoittaa osaa matkustajista, mutta väkivaltaisten kohtaamisten määrä on silti kasvanut vuosi vuodelta.

Samaan aikaan poliittinen vasemmisto on lähtenyt täysin toiseen suuntaan. Etelä-Suomen vasemmistonuoret vaativat lipuntarkastajien kokonaan kieltämistä, kutsuen siviilipukuisia tarkastajia ”undercover smurffeiksi”. Järjestön mukaan ongelma ei ole väkivalta vaan lippujen hinnat, ja tarkastajien palkkakustannukset pitäisi heidän mielestään käyttää lippujen halventamiseen.

HSL:n näkökulmasta tilanne on absurdi: tarkastajat liikkuvat jo nyt 2–6 hengen ryhmissä ja kantavat turvasumutetta, mutta sekään ei riitä suojaamaan heitä väkivaltaisilta hyökkäyksiltä. Kun liputta matkustaminen ei ole lisääntynyt, mutta väkivalta on, keskustelu tarkastajien kieltämisestä näyttää irtautuneen todellisuudesta.

Suomi on Euroopan tiellä – varoittava esimerkki väkivallan arkipäiväistymisestä

Saksan rautatiejärjestelmässä väkivalta on kasvanut räjähdysmäisesti, ja osa konduktööreistä on jopa ohjeistettu välttämään lipuntarkastuksia ”rauhan säilyttämiseksi”. Kun joka päivä kirjataan kymmeniä väkivalta- ja seksuaalirikoksia, lipuntarkastajien työstä on tullut riskialtis ammatti, jossa viranomaiset joutuvat tasapainoilemaan turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämisen välillä.

Tampereen tuore ohjesekoilu näyttää pieneltä tämän rinnalla, mutta Saksan esimerkki muistuttaa, mitä tapahtuu, jos valvonta murenee ja väkivalta normalisoituu julkisessa liikenteessä. Se, mikä on jo tapahtunut Euroopassa tapahtuu myös meillä.

