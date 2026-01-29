Tamperelaiskoulussa ala-asteikäinen pahoinpiteli opettajan

Tampereella Hatanpään koululla, Koivistontien toimipisteessä on tapahtunut opettajaan kohdistunut epäilty pahoinpitely kesken koulupäivän tänään noin kello 12.00. Kenellekään muulle ei seurannut tapahtuneesta vahinkoa. Rikollisesta teosta epäillään ala-asteikäistä lasta.



Poliisi oli koululla selvittämässä tapahtumaa ja rikolliseen tekoon epäillyn koulupäivä keskeytyi. Vanhemmille ja lastensuojeluviranomaisille on ilmoitettu tapahtuneesta. Koulupäivä jatkui normaalisti. Poliisi ei tiedota tapauksesta enempää.