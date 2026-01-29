Kotimaa Rikos Uutiset

Tamperelaiskoulussa ala-asteikäinen pahoinpiteli opettajan

29.1.2026 19:00
Lisää kommentti
Terhi Kiemunki
36 Katselukertoja
Kuva: kuvakaappaus Youtube.

Tampereella Hatanpään koululla, Koivistontien toimipisteessä on tapahtunut opettajaan kohdistunut epäilty pahoinpitely kesken koulupäivän tänään noin kello 12.00. Kenellekään muulle ei seurannut tapahtuneesta vahinkoa. Rikollisesta teosta epäillään ala-asteikäistä lasta. 

Poliisi oli koululla selvittämässä tapahtumaa ja rikolliseen tekoon epäillyn koulupäivä keskeytyi. Vanhemmille ja lastensuojeluviranomaisille on ilmoitettu tapahtuneesta. Koulupäivä jatkui normaalisti.  Poliisi ei tiedota tapauksesta enempää. 

Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit