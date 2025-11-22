Kotimaa Rikos Uutiset

Tamperelaismies keräsi lasten hyväksikäyttömateriaalia – pakottamista, uhkaa ja väkivaltaa

22.11.2025 12:43
Terhi Kiemunki
Kuva: Pixabay / (CC0) / Alexas_Fotos .

Miehellä oli hallussaan 83 lasten hyväksikäyttömateriaaliksi oikeudessa luokiteltua kuvaa tai videota. Kuvatallenteilla selvästi alaikäiset lapset poseerasivat, esiintyivät alastomina, ja heihin kohdistui seksuaalista toimintaa. Lapsiin kohdistui myös pakottamista, uhkaa tai väkivaltaa.

Mies tallensi kesällä 2023 tietokoneeltaan 65 kuvatallennetta Google Drive -pilvipalveluun, jolloin Google Driven järjestelmä tunnisti epäillyn lasten hyväksikäyttömateriaalin ja tieto epäillystä rikoksesta kulki Googlelta Suomen viranomaisille.

Pari viikkoa myöhemmin kotietsinnässä 25-vuotiaan tamperelaisen tietokoneelta löytyi vielä 18 kuvatallennetta, jotka esittivät seksuaalisesti ja todellisuuspohjaisesti lapsia.

Mies tunnusti rikoksen ja selvisi sakoilla

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi tamperelaismiehen kahdesta lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapidosta 40 päiväsakkoon. Maksettavaa sakkoa tuli yhteensä 880 euroa.

