Tanskan hallitus on päättänyt poistaa yleisen lomapäivän kalenterista saavuttaakseen Naton puolustusmenovaatimukset kolme vuotta suunniteltua aikaisemmin.

1600-luvulta asti vietetty suuri rukouspäivä (Store Bededag) on pääsiäisen jälkeen vietettävä kristilliset juuret omaava lomapäivä, jonka perinteisiin kuuluu muun muassa lämpimän vehnäleivän syöminen ja ulkoilu Kööpenhaminan linnoituksilla kevätsäässä. Tällä hetkellä Tanskassa on 11 julkista lomapäivää, joten poiston jälkeen julkisia lomapäiviä jäisi kymmenen.

Tanskan talousministeriö on laskenut, että lomapäivän poisto tuottaisi noin 430 miljoonaa euroa vuosittain, mikä summa siten käytettäisiin Naton puolustusmenoihin. Kompensaationa Tanskan hallitus on suunnitellut korottavansa palkkoja 0,45 prosentilla, tosin mikäli Euroopan inflaatio jatkuu, käytännössä ratkaisu on kuin tarjoaisi korvauksena lämmintä kättä.

