Tanska pahoittelee Grönlannin pakkoehkäisyskandaalia

Yli 4 500 inuiittinaiselle asennettiin ilman suostumusta ehkäisylaitteita 1960-luvulta 1990-luvulle, minkä seurauksena monet heistä jäivät hedelmättömiksi.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on pyytänyt anteeksi yli 4 500 grönlantilaiselta uhrilta, jotka ovat joutuneet Tanskan pakkoehkäisykampanjan uhreiksi, jonka tarkoituksena oli vähentää inuiittien syntyvyyttä.

Tanskan viranomaiset pakottivat 1960-luvulta vuoteen 1992 noin puolet saaren 9 000 hedelmällisestä inuiittinaisesta käyttämään ehkäisykierukkaa eli kohdunsisäistä kierukkaa ilman heidän tai heidän perheensä suostumusta.

Monet naisista jäivät hedelmättömiksi, ja lähes kaikki heistä ovat kärsineet fyysisistä tai psyykkisistä ongelmista.

”Emme voi muuttaa tapahtunutta. Mutta voimme ottaa vastuun. Siksi haluan sanoa Tanskan puolesta: Frederiksen sanoi lausunnossaan: ”Olen pahoillani”.

”Tanskan puolesta esittämäni anteeksipyyntö on myös anteeksipyyntö näistä muista Tanskan vastuulla olevista laiminlyönneistä, joissa grönlantilaisia on järjestelmällisesti kohdeltu eri tavalla ja huonommin kuin muita valtakunnan kansalaisia.”

Pakkoehkäisykäytäntöä jatkettiin pienemmässä mittakaavassa vuoden 1992 jälkeen, kun Grönlanti otti vastuun terveydenhuoltojärjestelmästään.

Myös Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen pyysi samassa lausunnossa anteeksi tapauksia, jotka tapahtuivat Grönlannin valvonnassa.

”Pyydän anteeksi niiltä teistä, jotka ovat joutuneet alttiiksi toimenpiteille, joita ette ole pyytäneet tai joihin ette ole voineet vaikuttaa, ja jotka ovat joutuneet elämään niiden seurausten kanssa”, hän sanoi.

Lähde: European Conservative

