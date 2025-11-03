Tanska vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan Grönlannissa – miljardeja arktiseen puolustukseen

Tanskan puolustusministeriö on käynnistänyt historiallisen uudistuksen, joka tuo moderneja järjestelmiä ja lisää sotilaallista läsnäoloa Grönlantiin. Taustalla vaikuttavat Euroopan muuttunut turvallisuustilanne ja Yhdysvaltojen painostus.
Tanskan hallitus on ilmoittanut mittavasta, 27,4 miljardin Tanskan kruunun (noin 3,68 miljardin euron) investoinnista arktisen alueen puolustuksen vahvistamiseksi. Päätös on osa laajempaa strategiaa, jolla pyritään vastaamaan kasvaviin turvallisuushaasteisiin ja erityisesti Yhdysvaltojen esittämiin huoliin Grönlannin puolustuksen laiminlyönnistä.
Puolustusministeri Troels Lund Poulsenin mukaan toimet ovat välttämättömiä, sillä ”sota on palannut Eurooppaan”. Uudistusten myötä Tanska aikoo modernisoida arktista puolustustaan merkittävästi. Suunnitelmaan sisältyy muun muassa kahden uuden arktisen aluksen rakentaminen, miehittämättömien ilma-alusten (droonien) hankinta, uusien tutkajärjestelmien käyttöönotto sekä uuden sotilaskomentokeskuksen perustaminen Grönlannin pääkaupunkiin, Nuukiin.
Lisäksi Tanska on päättänyt hankkia 16 uutta F-35-hävittäjää, joiden arvo on noin 29 miljardia kruunua. Näiden uusien koneiden myötä Tanskan F-35-kalusto kasvaa yhteensä 43 koneeseen, sillä maa on aiemmin tilannut 27 konetta.
Yhdysvallat, jolla on pysyvä tukikohta Grönlannissa, on pitkään kritisoinut Tanskaa siitä, ettei se ole panostanut riittävästi alueen puolustukseen. Kritiikki on kohdistunut erityisesti siihen, että Tanskan paikalliset joukot Grönlannissa ovat edelleen osittain riippuvaisia vanhentuneista aluksista ja jopa perinteisistä koiravaljakkopartioista.
Tanskan hallituksen päätös osoittaa selkeää poliittista tahtoa vahvistaa maan asemaa arktisella alueella ja vastata sekä liittolaisten että muuttuvan turvallisuustilanteen asettamiin vaatimuksiin. Investoinnit ovat osa laajempaa puolustuspoliittista linjausta, jossa arktisen alueen strateginen merkitys tunnustetaan entistä painokkaammin.
Lähde: European Conservative