Tanskalainen Mohammed-sarjakuvapiirtäjä Kurt Westergaard kuoli 86-vuotiaana

Tanskalainen sarjakuvapiirtäjä Kurt Westergaard, jonka karikatyyrit Muhammedista aiheuttivat islamistien maailmanlaajuisen vastareaktion, kuoli rauhallisesti 86-vuotiaana.

Kurt Westergaardin perhe kertoi sunnuntaina, että hän menehtyi pitkän sairauden jälkeen.

Westergaard oli jatkuvassa poliisin suojauksessa radikaalien islamilaisten ääriliikkeiden aiheuttaman uhan vuosi siitä lähtien, kun hänen piirtämänsä Muhammed-sarjakuvat julkaistiin tanskalaisessa Jyllands-Posten -lehdessä vuonna 2005.

Islamilaisen maailman reaktiota on kuvattu Tanskan suurimmaksi ulkopoliittiseksi kriisiksi toisen maailmansodan jälkeen.

Sarjakuvien julkaisemisen jälkeen Westergaardista tuli ääriryhmien kostotoimien kohde. Vuonna 2008 Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu (PET) pidätti kolme tunisialaista, jotka olivat suunnitelleet tappavansa taiteilijan.

Kaksi vuotta myöhemmin Westergaard selvisi salamurhan yrityksestä, jossa somalimies murtautui hänen taloonsa. 75 vuotta vanha herra selviytyi lukitsemalla itsensä WC:hen, joka palveli myös turvatilana.

Vuonna 2011 somali tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankeuteen, minkä jälkeen hänet piti karkottaa Tanskasta, mutta somali on kuin onkin edelleen maassa.

– He sanovat, että nyt meidän on osoitettava suvaitsevaisuutta ja meidän on oltava hyvin varovaisia, ettemme loukkaa muita muslimeja. Mutta tosiasia on, että se on pelkoa, ja se on jotain erittäin valitettavaa. Tietysti ymmärrän, että ihmiset pelkäävät, pelkään myös, mutta olen enemmän vihainen kuin pelkään.

Konservatiivisen Jyllands-Postenin entinen päätoimittaja Carsten Juste sanoi hänen menehtymisestään, että ”Kurt oli kunnian mies. Tavallinen ja suora. Hänen täytyi kestää paljon piirroksen julkaisemisen jälkeen, joka useimmissa muissa medioissa ja monien niin kutsuttujen asiantuntijoiden keskuudessa ymmärrettiin täysin väärin.”

Vuonna 2015 Westergaard kertoi, että hän ei kadu piirtämiään muslimien profeetan karikatyyrejä.

Lähde Breitbart.