Tanskalainen parlamentaarikko syyrialaisille pakolaisille: ”On aika palata taas kotiin”

Tanskalainen parlamenttiedustaja Inger Støjberg, joka toimi aiemmin maahanmuutto- ja integraatioministerinä, kirjoittaa avoimessa kirjeessä, että Syyriasta tulevien maahanmuuttajien on aika lähteä Tanskasta kotiin Syyriaan.

– Rakkaat syyrialaiset pakolaiset, nyt on aika palata taas kotiin, Inger Støjberg aloittaa kirjeensä Facebookissa.

Åbent brev til syriske flygtninge Kære syriske flygtninge Nu er det tid til at rejse hjem igen. Jeg var… Julkaissut Inger Støjberg Torstaina 29. huhtikuuta 2021

– Nyt on aika aloittaa kotimatka. Kotiin jälleenrakentamaan Syyriaa. Sellainen oli sopimus – jota sinun on noudatettava moraalisesti. Ilman vastaväitteitä ja kysymyksiä, mutta kiitollisena tanskalaisille, kirjoittaa Støjberg.

– Kun tulitte Tanskaan, kerroimme selvästi, että odotimme teidän noudattavan Tanskan sääntöjä ja elättävän itsenne ollessanne täällä. Aivan liian harvat teistä ovat tehneet niin. Muuten olemme tehneet kaikkemme auttaaksemme teitä parhaalla mahdollisella tavalla. Olette saaneet tanskalaisia ​​oppitunteja, opastusta ja koulutusta … Toisin sanoen, olemme auttaneet teitä kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti.

– Te kaikki nuoret, annoimme hyvät mahdollisuudet ilmaiseen koulutukseen, joten Syyriassa on jotain, minkä päälle rakentaa. Annoimme tämän mahdollisuuden, vaikka jotkut meistä tiesivät hyvin, että todennäköisesti tulee huutoa, kun pääsemme nykyiseen tilanteeseen: olosuhteisiin, joiden vallitessa voitte mennä takaisin kotiin.

– Ymmärrän, että monessa mielessä täällä Tanskassa on parempi ja mukavampaa olla kuin Damaskoksessa. Mutta Tanska ei ole teidän kotimaanne. Tanska antoi teille väliaikaisen suojan, kun tarvitsitte sitä, ja siksi teidän on tietysti noudatettava viranomaisten ohjeita poistua Tanskasta, kun arvioidaan, että se on mahdollista.

Støjberg muistuttaa, että noin 140 000 syyrialaista on jo vapaaehtoisesti palannut Syyriaan ympäröiviltä alueilta, ”ja kun he voivat, tietysti tekin”.

Inger Støjberg kuului aiemmin liberaaliin Venstre-puolueeseen ja vuosina 2015-2019 hän toimi maahanmuutto- ja integraatioministerinä.

Støjberg erosi puolueesta keväällä 2021, kun Folketing päätti asettaa hänet äänin 141-30 syytteeseen päätöksistä, joilla hän erotti maahanmuuttajalapset täysikäisistä aviomiehistä.