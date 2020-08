Tanskalainen poliitikko: Nöyryytysrikokset ovat saapuneet Ruotsin kautta Lähi-idästä

Jakob Elleman-Jensen uskoo, että Tanskaan saapuneessa uudenlaisessa rikollisuudessa kyse on rikollisten lähtömaiden kulttuurista.

Tanskalaisen liberaalin Venstre-puolueen poliitikko Jakob Ellemann-Jensen sanoi haastattelussa, että nöyryytysrikokset sekä muu rasistinen väkivalta on tullut Tanskaan Ruotsin kautta Lähi-idästä.

– Voimme todeta, että ei-länsimaiset maahanmuuttajat ovat rikostilastoissa yliedustettuina. Se näkyy tietyntyyppisissä rikoksissa: jengirikollisuudessa, mielenvikaisuudessa, uhkailuissa sekä sitten tässä uudessa ja kaikin tavoin kaameassa ilmiössä, dominoivassa rikollisuudessa.

– Siinä uhreja nöyryytetään ja tavallisesti kuvataan samaan aikaan kun heidät ryöstetään ja heihin kohdistetaan väkivaltaa. Halutaan näyttää uhreille, että me päätämme, me dominoimme. Ilmiö on tullut Ruotsin kautta Lähi-idästä ja sille täytyy tehdä loppu.

Elleman-Jensen vaatii kovempia vastatoimia nöyryytysrikollisuuden kitkemisessä, muun muassa karkotuksia.

– Siihen täytyy iskeä paljon kovemmin, sillä kyse on ihmisistä jotka eivät halua Tanskaa ja jotka tuovat tänne tietyt arvot, normit ja rikollisuuden muodot jotka ovat erittäin epätanskalaisia. Heidät pitää heittää ulos maasta.

Elleman-Jensen uskoo, että kyse ei ole sosiaalipolitiikan epäonnistumisesta. Sen sijaan kyse on kulttuurista.

– Asioista pitää puhua niiden oikeilla nimillä. Kyse on tietystä maailmankolkasta saapuvista ihmisistä. On järkevää olettaa, että sillä on tekemistä tämän kanssa.

Liberaalipoliitikko ei kuitenkaan usko, että ongelma olisi islamissa.

– Ei, koska he tulevat Lähi-idän takapajuisista yhteisöistä. Monet ovat muslimeja, mutta monet heistä ovat hyvin integroituneita ja huolehtivat itse itsestään ja perheistään. En halua, että näitä käsitellään kuten niitä idiootteja, jotka eivät ymmärrä miten tulee käyttäytyä.

Ellemann-Jensenin puolue Venstre, Danmarks Liberale Parti, on tanskalainen keskusta-oikeistolainen liberaalipuolue.



Lähde Nyheter Idag.