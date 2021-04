Tanskalaislehden toimittajia kivitettiin al-Holin leirillä: ”Se on islamilaisen valtion nuorisokoulu”

Muutama päivä sitten tanskalaisen Berlingsken toimittajat vierailivat al-Holin leirillä Syyriassa. Ei kestänyt kauaa, kun ryhmä poikia hyökkäsi toimittajien kimppuun ja nämä joutuivat pakenemaan kiireesti alueelta. Samalla kun pojat hyökkäsivät toimittajien kimppuun kivisateen kera, he julistivat tukevansa islamilaista valtiota.

Vuosia sitten islamilainen valtio sai suuria osia Lähi-itää hallintaansa. Julman ideologian ajamana islamistit pitivät orjia ja rankaisivat vääräuskoisia äärimmäisen julmasti.

Kun islamilainen valtio sitten kärsi tappion, islamistien herraskainen elämä oli ohi.

Kurdit vangitsivat myös Euroopasta lähteneitä ISIS-kannattajia ja sijoittivat heidät al-Holin kaltaisiin leireihin, joissa oleilee tai on oleillut myös Pohjoismaista – myös Suomesta – lähteneitä naisia ja heidän lapsiaan.

Nyt muslimit haluavat palata takaisin Euroopan maiden sosiaalisten etujen ja hyvinvoinnin pariin, vaikka monet heistä vihaavat länsimaita ja länsimaisia ​​arvoja.

Tämä on luonut jakolinjoja Euroopan maissa. Monissa maissa vihervasemmisto hyväksyisi kaikki palaajat, osa hyväksyisi vain lapset, osa ei ketään. He uskovat, että vanhemmat ovat tehneet lapsista islamilaisen valtion seuraajia.

Tämä käsitys vahvistui, kun 9-13 -vuotiaat pojat hyökkäsivät al-Holin leirillä Berlingsken toimittajien kimppuun.

”Aja, aja, aja!”

Pojat nostivat etusormensa ylös ja osoittivat siten kunnioitustaan islamilaiselle valtiolle. Sitten pojat kivittivät autoa. Ensin autoon osui pieniä kiviä, sitten yhä suurempia, kunnes yksi kivistä murskasi auton lasin.

– Aja, aja, aja! huusi valokuvaaja kuljettajalle, joka painoi kaasun pohjaan ja ajoi vauhdilla ulos leiriltä.

Berlingsken toimittajat pystyivät olemaan alueella vain 20 minuuttia.

Kurdien mukaan ISIS on ottanut vallan leirissä, jossa suuri osa asukkaista tukee islamilaista valtiota. Leirissä kaikki naiset käyttävät islamilaista naisten vaatetta, niqabia, ja aluetta hallinnoi sharia-tuomioistuin, joka tuomitsee uskottomia ja ihmisiä, jotka eivät noudata kalifaatin ohjeita.

Kaiken lisäksi islamilainen valtio indoktrinoi järjestelmällisesti leirissä olevat tuhannet lapset.

– Al-Holin leiri muodostaa eräänlaisen nuorisokoulun ja se on strategisesti keskeinen islamilaiselle valtiolle. Se on tällä hetkellä ainoa maantieteellinen alue, jossa he voivat kouluttaa ja organisoida toimintaansa rauhassa, sanoi eräs kurdijoukkojen johtajista.

”Me teurastamme sinut”

Kesällä 2019 ISIS-myönteisillä Telegram-kanavilla jaettiin videota, joka lienee kuvattu Al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa.

Videolla viisi poikaa ja tyttö ylistivät terroristiryhmää ja nostelivat sormeaan ISIS-tyyliin.

– Seisomme vääräuskoisten päiden päällä ja murskaamme heidät yksi kerrallaan … Allahin tahdon mukaisesti islamilaisen valtion kalifaatti pysyy, lapset huutelivat videolla.

Televisiokanava Sky News vieraili syksyllä 2019 al-Holin leirillä. Heidän kuvauksensa tapahtumista oli – jos mahdollista – vielä synkempi.

Noin 10-vuotias poika sanoi hyytävät sanat Sky Newsin toimittajalle tämän ollessa tekemässä leirillä artikkelia.

– Jumala sanoo: ’Käänny Allahin puoleen vilpittömästi katuen siinä toivossa, että Herrasi poistaa ongelmasi’, poika siteerasi koraania arabiaksi.

Tämän jälkeen poika vaati toimittajaa paranemaan synneistään. Ja sitten, täysin rauhallisesti, hän sanoi totisena toimittajalle: ”Me tapamme sinut teurastamalla sinut. Me teurastamme sinut.”