Tanskan demografia muutoksessa – jo joka viidennen lapsen äiti on maahanmuuttajataustainen

Tanskan tilastokeskuksen julkaisema raportti osoittaa, että maahanmuuttajataustaisten osuus väestöstä kasvaa nopeasti. Maassa on jo alueita, joissa enemmistö lapsista syntyy maahanmuuttajaäidille.

Tanskalaisessa Ishøj’n kunnassa maahanmuuttajataustaisten osuus väestöstä on kasvanut 40 prosenttiin. Maasta löytyy myös kuntia, joissa maahanmuuttajien osuus on vieläkin suurempi, mutta Ishøj’ssä huomiota herättää lapset. Vastasyntyneistä kahdella kolmesta on maahanmuuttajataustainen äiti, ja äidin tausta on usein Euroopan ulkopuolisissa maissa. Viime vuonna koko maassa jo joka viidennen vastasyntyneen äiti oli joko ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttaja.

Ishøj ei ole kuitenkaan erikoisuus Tanskassa. Tanskan tilastokeskuksen raportti paljastaa, että suuntaus on sama useilla muilla alueilla Tanskassa. Vallensbæk’ssa 58 prosentilla, Høje-Taastrup’ssa 53 prosentilla, Brøndby’ssä 51 prosentilla ja Albertslundissa 47 prosentilla vastasyntyneiden äideistä on maahanmuuttajatausta. Edellä mainituissa kunnissa syntyneiden äideistä 40-50 prosenttia on juuriltaan muualta kuin länsimaista.

Tanskassa asuvista henkilöistä kaikkiaan 14 prosenttia on tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisia, mutta suuret kaupungit kuten Odense ja Kööpenhamina erottuvat keskiarvosta. Kööpenhaminassa 25,7 prosenttia ja Odensessa 23,5 prosenttia lapsista syntyy maahanmuuttajaäideille.

Lähde Nya Dagbladet