Tanskan pääministeri ei-länsimaisista nuorista miehet, jotka häiriköivät tanskalaisia naisia: ”Ette vie vapauttamme!”

Sosialistipääministeri Mette Frederiksen ilmoitti viime viikolla, että hallitus aikoo kitkeä kolmansista maista saapuneiden nuorten miesten rikollisuuden Tanskassa.

Mette Frederiksen puhui Tanskan parlamentin avaustilaisuudessa tiistaina.

– Yksi viidestä vuonna 1997 syntyneestä nuoresta miehestä, joilla on ei-länsimainen tausta, on saanut tuomion ennen 21 ikävuottaan. Yksi viidestä.

Asia ei ole uusi, ja juuri siinä piilee ongelman ydin.

– Tämä on jatkunut jo liian pitkään. Tyttöjä kutsutaan halventavilla termeillä vain siksi, että he ovat tanskalaisia. Tai tytöt alistetaan sosiaaliseen kontrolliin, koska heistä on tullut liian tanskalaisia. Brønshøjssa kauppaan hyökätään raketeilla, koska se myy sianlihaa.

Asiasta kertovan Nyheter Idag -lehden mukaan pääministeri jatkoi, että poliisin tulee kitkeä rikollisuus herkillä no go -alueilla, missä 1 prosentti asukkaista tekee puolet rikoksista.

Frederiksen ehdotti, että rikolliset tulisi karkottaa määräajaksi tietyiltä alueilta. Karkotusta rikkovat saattaisivat saada jopa 10 000 Tanskan kruunun suuruisen sakon. Toistuvasti karkotusta rikkoneet saattaisivat saada 30 päivän vankeusrangaistuksen.

Poliisi takavarikoisi rikollisten takit, kellot ja matkapuhelimet.

– Nykyään statussymboleja käytetään nuorten rekrytointiin. Kuvio täytyy murtaa, Frederiksen sanoi.

Frederiksen myös ehdotti, että väkivaltarikoksista tuomitut eivät saisi käydä yökerhoissa kahteen vuoteen.

– Ei ole järkevää, että baarin ulkopuolella hakattu nuori törmää hyökkääjään samassa jonossa vain kolmen viikon kuluttua.