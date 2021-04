Tanskan poliisi pidätti kuusi islamistia

Pidätettyjen epäillään tukeneen islamilaista valtiota.

DR:n mukaan Tanskan poliisi on pidättänyt kuusi henkilöä, joilla epäillään olevan yhteyksiä ISIS-terroristijärjestöön.

27-35 -vuotiaat miehet pidätettiin Itä-Jyllannin poliisin, Kööpenhaminan poliisin ja poliisin tiedustelupalvelun välisessä yhteisoperaatiossa. Neljä miehistä pidätettiin Århusin alueella ja kaksi Kööpenhaminassa.

Kahta miestä syytetään matkustamisesta Syyriaan kesällä 2014 ja liittymisestä ISIS-terroristijärjestöön. Viittä miestä syytetään terroristijärjestön rahoittamisesta.

Yhden miehistä, 29-vuotiaan, epäillään lähettäneen rahaa ISIS:lle. Neljä muuta ovat toimineet välittäjinä.

Epäillyistä rikoksista on kulunut jo seitsemän vuotta. Syy siihen, että pidätykset tehtiin vasta nyt, saattaa johtua siitä, että terrorismitapauksissa vaaditaan melko pitäviä todisteita.

– Jos väitetään, että joku on liittynyt islamilaiseen valtioon, PET:n [tiedustelupalvelun] on todistettava, että hän todella teki niin. Ei riitä, että vain sanotaan, että he ovat olleet Syyriassa, Trine Maria Ilsøe, DR:n rikostoimittaja sanoo.