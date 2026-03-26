Tanskan poliittinen jytky: Paluumuutto nosti Kansanpuolueen takaisin huipulle

Tanskan vaalit sysäsivät maan historiallisen vaikeisiin hallitusneuvotteluihin – ja nostivat paluumuuton politiikan ytimeen.

Tanskan parlamenttivaalit päättyivät tulokseen, joka sysää maan pitkään ja vaikeaan hallitusvääntöön. Pääministeri Mette Frederiksenin sosiaalidemokraatit pysyivät suurimpana puolueena, mutta menettivät merkittävästi asemiaan. Samaan aikaan Tanskan kansanpuolue teki näyttävän paluun politiikan eturiviin, kiitos suorasanaisen remigraatio-ohjelmansa – eli poliittisen paluumuutto-ohjelman, joka tähtää integroitumattomien palauttamiseen lähtömaihinsa.

Punainen ja sininen puolueryhmittymä ilman enemmistöä

Sosiaalidemokraatit keräsivät vajaat 22 prosenttia äänistä ja 38 paikkaa, mikä on selvä pudotus edelliskauden 50 paikasta. Myös muut hallituspuolueet kärsivät tappioita. Lopputulos on selvä: kumpikaan perinteinen ryhmittymä ei yllä 90 paikan enemmistöön 179-paikkaisessa Folketingissä. Punainen ryhmittymä jäi 84 paikkaan, sininen 77:ään. Edessä on väistämättä ristiinrakentuva ryhmittymä, jonka synty ei ole itsestäänselvyys.

Äänestysaktiivisuus oli kuitenkin eurooppalaisittain korkea, lähes 84 prosenttia.

Kansanpuolueen paluu – paluumuutto nosti kannatuksen pilviin

Vaalien suurin voittaja oli Tanskan kansanpuolue, joka yli kolminkertaisti paikkamääränsä. Puolue sai 9,1 prosenttia äänistä ja nousi 16 paikkaan. Puheenjohtaja Morten Messerschmidt julisti vaali-iltana, että puolue on “palannut” – eikä syyttä.

Kansanpuolue kampanjoi ohjelmalla, joka vaatii vuosikymmenten maahanmuuttopolitiikan täyskäännöstä. Puolueen linja on selvä: Tanskan on pysyttävä tanskalaisena, ja Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta suuntautunut maahanmuutto on heidän mukaansa johtanut rikollisuuden kasvuun, rinnakkaisyhteiskuntiin ja kulttuurisiin jännitteisiin.

Puolueen paluumuutto-ohjelma sisältää laajan palautuspolitiikan, kansalaisuuksien uudelleenarvioinnin ja Tanskan irtautumisen karkotuksia rajoittavista kansainvälisistä sopimuksista.

Frederiksen kiristi linjaansa – vasemmistolle poikkeuksellisen tiukka maahanmuuttopolitiikka

Vaikka Frederiksen johtaa sosialidemokraatteja, hänen linjansa maahanmuutossa on ollut eurooppalaisittain poikkeuksellisen tiukka. Uudenvuodenpuheessaan hän vaati kovempia karkotuksia ja tuomitsi jyrkästi ulkomaalaistaustaisen rikollisuuden. Frederiksen totesi, että rikoksia tekevien “ei pitäisi olla maassa lainkaan” ja että Tanskan turvallisuutta ei saa uhrata.

Samalla hän muistutti, että ”tanskalaisuus ei ole kiinni lihapullista tai makrillivoileivistä – mutta rikollisuudelle ei ole sijaa”.

Turvapaikkamäärät romahtaneet – Tanska kiristänyt linjaa jo vuosia

Tanska on jo pitkään ollut yksi Euroopan tiukimmista maista turvapaikkapolitiikassa. Vuonna 2025 turvapaikan sai alle tuhat ihmistä – murto-osa vuoden 2015 kriisin yli 10 000 hyväksynnästä. Linja on ollut johdonmukaisesti kiristyvä hallituspohjasta riippumatta.

Kohti vaikeita neuvotteluja – Tanska etsii suuntaa

Vaalitulos kertoo maasta, joka on jakautunut mutta samalla yksimielinen yhdestä asiasta: maahanmuuttopolitiikka on noussut koko poliittisen keskustelun ytimeen. Kansanpuolueen nousu ja sosiaalidemokraattien kiristyvä linja osoittavat, että tanskalaiset vaativat konkreettisia toimia – eivät enää pelkkiä puheita.

Reutersin mukaan Tanskan pääministeri Mette Frederiksen jätti keskiviikkona hallituksensa eroilmoituksen kuninkaalle sen jälkeen, kun hänen kolmen puolueen ryhmittymänsä kärsi suuren tappion parlamenttivaaleissa, kertoi kuninkaallinen palatsi tiedotteessaan.

Puolueet ovat valmiita aloittamaan mahdollisesti vaikeita ja pitkiä neuvotteluja päättääkseen, muodostaako seuraavan hallituksen Frederiksen vai jokin muu puoluejohtaja.

