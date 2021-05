Tanskan sosialistivetoinen hallitus aikoo lähettää turvapaikanhakijat leirille Ruandaan – sopimus allekirjoitettu

Sosialistien johtama Tanskan hallitus on aloittanut neuvottelut Afrikassa sijaitsevan Ruandan kanssa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Kaksi maiden välistä sopimusta on jo allekirjoitettu.

Tanskan hallitus ilmoitti lehdistötiedotteessaan aikovansa siirtää turvapaikanhakijoiden majoittamisen Ruandaan sen sijaan, että heidät sijoitettaisiin vastaanottokeskuksiin Tanskassa.

Tanakan hallitus on jo aiemmin kaavaillut leirien perustamista turvapaikanhakijoille EU-alueen ulkopuolelle, mutta nyt suunnitelmat alkavat toteutumaan. Turvapaikanhakijat oleilisivat leirillä turvapaikkahakemusten käsittelyn ajan.

Lehdistötiedotteen mukaan Tanskan ja Ruandan hallitukset ovat jo allekirjoittaneet kaksi asiaa koskevaa sopimusta.

Sopimukset allekirjoittaneeseen Ruandassa vierailleeseen valtuuskuntaan kuuluivat muun muassa ulkoministeri Mattias Tesfaye (S) ja kehitysministeri Flemming Møller Mortensen (S).

Ruandan hallitus on aiemmin ilmaissut olevansa avoin laajemmalle yhteistyölle Tanskan kanssa turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa. Vastineeksi Tanska lupaa tukea Ruandaa taloudellisesti ja auttaa maata torjumaan ihmiskauppaa ja laitonta maahanmuuttoa.

Sopimukset ovat aluksi voimassa kolme vuotta. Tanskalla on jo Ruandan kanssa sopimus ns. kiintiöpakolaisten palauttamisohjelmasta ja tuesta maan siirtolaisleireille.

Sopimuksille on luonteenomaista perusajatus, jonka mukaan ihmisiä on pyrittävä auttamaan konfliktien lähialueilla. Tämä ajatus on vallalla sosialistivetoisessa Tanskassa – toisin kuin Suomessa, jossa myös hallitusta johtavat sosiaalidemokraatit.

Ennen vaaleja Tanskan sosiaalidemokraatit ilmoittivat haluavansa muuttaa turvapaikkajärjestelmää siten, että suurin osa hakemusten käsittelystä tapahtuisi maan rajojen ulkopuolella. Nyt Tanskan sosiaalidemokraatit osoittavat seisovansa vaalilupaustensa takana.

Yksityiskohdat sopimuksista esitetään Folketingille myöhemmin tänä vuonna.

Tammikuussa pääministeri Mette Frederiksen (S) sanoi haluavansa Tanskaan täsmälleen nolla turvapaikanhakijaa.

Lähteet Nyheder TV2, Kansalainen.