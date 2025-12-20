Tanskan vesilaitos kaatui venäläisen sabotaasin seurauksena – viranomaiset varoittavat hybridisodasta

Tanskan puolustus- ja tiedusteluviranomaiset vahvistavat: Venäjä toteutti tuhoisia kyberhyökkäyksiä, jotka katkaisivat vesihuollon sadoilta kodeilta ja häiritsivät vaaleja.

Tanskan viranomaiset ovat paljastaneet, että Venäjä toteutti tuhoisia kyberhyökkäyksiä maan kriittistä infrastruktuuria vastaan vuosina 2024 ja 2025. Hyökkäykset kohdistuivat vesihuoltoon sekä vaaleihin liittyviin verkkosivustoihin, ja ne aiheuttivat konkreettisia häiriöitä tavallisten kansalaisten arjessa.

Puolustus- ja tiedustelupalvelu (Forsvarets Efterretningstjeneste) kertoi torstaina, että venäläiset hakkerit suorittivat “destruktiivisen ja häiritsevän” hyökkäyksen Tureby Alkestrupin vesilaitokseen, joka sijaitsee noin 35 kilometriä Kööpenhaminasta etelään. Hyökkäyksessä manipuloitiin vedenpainetta, mikä johti putkien rikkoutumiseen. Noin 50 kotia jäi ilman vettä seitsemäksi tunniksi, ja 450 kotia kärsi lyhyemmästä, tunnin mittaisesta katkosta.

Halpa kyberturva kostautui vesilaitokselle

Vesilaitoksen johtaja Jan Hansen kertoi, että vesihuollon lamaannuttanut hyökkäys oli seurausta siitä, että laitos oli siirtynyt halvempaan kyberturvaratkaisuun. Hänen viestinsä muille yrityksille oli selvä: kyberturvasta ei saa säästää, ja vakuutukset on otettava vakavasti.

Samanaikaisesti toinen venäläisryhmä, NoName057(16), toteutti palvelunestohyökkäyksiä Tanskan verkkosivustoihin juuri ennen alueellisia ja paikallisia vaaleja marraskuussa. Tavoitteena oli horjuttaa demokratian toimivuutta ja luoda epävarmuutta.

Tanskan ministeri Torsten Schack Pedersen totesi, että vaikka vahingot jäivät rajallisiksi, seuraukset olivat vakavat: “Kyberhyökkäykset osoittavat, että on voimia, jotka kykenevät pysäyttämään yhteiskuntamme keskeisiä osia.”

Euroopan viranomaiset: 147 sabotaasitapausta dokumentoitu

Kyberhyökkäykset eivät ole yksittäistapauksia. Associated Pressin (AP) ylläpitämä tietokanta on dokumentoinut jo 147 sabotaasi- ja häirintätapausta eri puolilla Eurooppaa. Monet niistä on yhdistetty Moskovaan, ja viranomaiset arvioivat, että Venäjä pyrkii sekä rankaisemaan Ukrainaa tukevia maita että kartoittamaan Euroopan heikkoja kohtia.

Tanskan tiedustelupalvelu nimesi hyökkäysten takana olleet ryhmät: Z-Pentest, joka toteutti vesilaitoksen sabotaasin, sekä NoName057(16), joka häiritsi vaaleja. Molemmat ryhmät toimivat viranomaisten mukaan Venäjän valtion välineinä hybridisodassa.

Euroopan laajuisesti Venäjän toiminta on herättänyt vakavaa huolta. Saksassa hallitus kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun joulukuussa 2024, syyttäen Moskovaa sabotaasista ja vaalihäirinnästä. Kyberhyökkäykset kohdistuivat muun muassa Saksan lennonjohtoon.

Tanskan viranomaisten viesti on selvä: Eurooppa ei ole riittävästi varautunut Venäjän hybridisotaan. Kyberhyökkäykset paljastavat, että yhteiskunnan elintärkeät järjestelmät voidaan lamauttaa hetkessä – ja että Venäjä käyttää tätä voimaa osana laajaa kampanjaa lännen horjuttamiseksi.

Lähde: Breitbart

Lue lisää aiheesta: