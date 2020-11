Tanskasta karkotettu islamisti tuomittiin Marokossa kuolemaan

Tanskan viranomaiset eivät kuitenkaan odota, että kuolemantuomiota pannaan täytäntöön.

Said Mansour saapui Tanskaan vuonna 1984. Tanskan kansalaisuuden mies sai 1988.

Mansour tuomittiin vuonna 2015 neljäksi vuodeksi vankeuteen terrorismiin yllyttämisestä. Häneltä peruttiin Tanskan kansalaisuus ja hänet määrättiin karkotettavaksi ainiaaksi. Tuomio vahvistettiin seuraavana vuonna korkeimmassa oikeudessa.

Vuoden 2019 alussa Tanska lopulta kotiutti miehen saatuaan aikaan asiaa koskevan sopimuksen Marokon kanssa.

Nyt Mansour on tuomittu Marokossa kuolemaan muun muassa Casablancassa vuonna 2003 tehdystä iskusta, joka vaati 45 kuolonuhria.

– Marokon viranomaiset ovat vahvistaneet, että Said Mansour on tuomittu Marokossa kuolemaan. Tiedämme myös, että tuomiosta on valitettu, Tanskan maahanmuutto- ja integraatioministeriöstä kerrotaan.

Kun Mansour karkotettiin, tämä ilmaisi huolensa terveytensä puolesta tulevaisuudessa. Tuolloinen maahanmuutto- ja integraatioministeri Inger Støjberg kuitenkin vakuutti, että Marokon viranomaiset ovat taanneet Mansourin turvallisuuden.

Tanskan viranomaiset eivät nytkään odota, että kuolemantuomiota lopulta pannaan täytäntöön, sillä Pohjois-Afrikan maa ei ole toimeenpannut yhtään kuolemantuomiota sitten vuoden 1993.

