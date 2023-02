Tärkeä muistutus äänioikeutetuille: Lähes miljoona suomalaista saa ilmoituksen äänioikeudestaan eduskuntavaaleissa sähköisesti

Tiedote 1.2.2023 | Digi- ja väestötietovirasto

Jo lähes miljoona äänioikeutettua saa tänä vuonna ilmoituksen äänioikeudestaan eduskuntavaaleissa sähköisessä muodossa. Ilmoitus tulee sähköisenä kaikille niille äänioikeutetuille, joilla on käytössä Suomi.fi-viestit. Kaikki sähköisen ilmoituksen vastaanottajat eivät kuitenkaan muista tai huomaa, että he saavat ilmoituksen sähköisenä.

”Kaikki Suomi.fi-viestejä käyttävät äänioikeutetut saavat paperipostin sijaan ilmoituksen äänioikeudestaan eduskuntavaaleissa sähköisessä muodossa. Jos siis et saa helmi-maaliskuun vaihteessa ilmoitusta äänioikeudesta postitse, kannattaa kurkata Suomi.fi-viestit ja tarkistaa samalla, että oma sähköpostiosoite on siellä oikein. Ilmoitukset uusista saapuneista viesteistä tulevat sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut palveluun”, muistuttaa Suomi.fi-viestien palveluomistaja Maria Juka-Lahdenperä Digi- ja väestötietovirastosta.

Sähköiset ilmoitukset ovat merkittävä ekoteko

Ilmoitusten lähettäminen sähköisenä on myös merkittävä ekoteko, sillä se säästää miljoonia sivuja paperia.

”Jo nyt Suomi.fi-viestejä käyttävien äänioikeutettujen ansiosta säästyy yli neljä miljoonaa paperiarkkia. Jos tämä säästyvä paperimäärä koottaisiin yhdeksi pinoksi, siitä muodostuisi noin 400 metriä korkea paperikasa. Se vastaa lähes 2,5:ta Näsinneulaa”, havainnollistaa Juka-Lahdenperä.

Paperia voisi säästyä vielä tätäkin enemmän. ”Laskimme, että jos kaikki eduskuntavaalien äänioikeutetut saisivatkin ilmoituksen äänioikeudestaan tänä vuonna sähköisesti, säästyisi paperia lähes 16 miljoonaa arkkia. Tästä paperimäärästä kertyisi noin 1,6 kilometriä korkea pino, mikä vastaa yli viittä Eiffel-tornia päällekkäin”, kertoo Juka-Lahdenperä.

Saat ilmoituksen äänioikeudesta sähköisenä, kun otat Suomi.fi-viestit käyttöön 9.2. mennessä

Digi- ja väestötietovirasto kannustaa ottamaan Suomi.fi-viestit käyttöön 9.2.2023 mennessä. Tällöin saa jo tämän kevään eduskuntavaalien ilmoituksen äänioikeudesta paperipostin sijaan sähköisenä. Äänioikeutetun ei tarvitse tulostaa sähköisesti saapunutta äänioikeusilmoitusta mukaan äänestyspaikalle.

Suomi.fi-viestit saa käyttöön lataamalla Suomi.fi-mobiilisovelluksen tai tunnistautumalla osoitteessa https://suomi.fi/viestit. Tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortin sähköisellä varmenteella. Ottamalla Suomi.fi-viestit käyttöön saa jatkossa myös useiden muiden viranomaisten lähettämän postin sähköisenä.

Mikä Suomi.fi-viestit?

Suomi.fi-viestit on tietoturvallinen sähköinen postilaatikko, joka korvaa paperipostitse saapuvan viranomaispostin. Palvelua käyttää useat viranomaiset ja määrä kasvaa jatkuvasti. Saapuneet viestit voi lukea Suomi.fi-mobiilisovelluksella tai tunnistautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun osoitteessa https://suomi.fi. Näin saapunut posti on luettavissa kaikkialla, missä kuljetkin. Ilmoitukset uusista saapuneista viesteistä tulevat sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut palveluun. Suomi.fi-mobiilisovelluksen käyttäjät saavat ilmoituksen myös suoraan sovelluksen kautta.

