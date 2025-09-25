Maahanmuutto Muu maailma Politiikka Rikos

Tarkka-ampuja hyökkäsi ICE-virastoon Dallasissa – kaksi maahanmuuttajaa kuoli, tekijä surmasi itsensä

25.9.2025 09:01
Nina Metsälä
Kuvakaappaus Youtube.

Yhdysvalloissa tapahtui keskiviikkoaamuna vakava väkivallanteko, kun tarkka-ampuja avasi tulen liittovaltion maahanmuuttovirastoon.

29-vuotias Joshua Jahn avasi tulen liittovaltion maahanmuuttovirasto ICE:n toimistoon Dallasissa. Ainakin kaksi maahanmuuttajaa sai surmansa, ja ampuja teki itsemurhan.

Ampuminen tapahtui noin klo 7 paikallista aikaa ICE:n toimipisteessä osoitteessa 8101 North Stemmons Freeway. Virasto on viime aikoina ollut Yhdysvaltain vasemmiston voimakkaan kritiikin kohteena, erityisesti sen roolin vuoksi Donald Trumpin hallinnon laittomien maahanmuuttajien karkotusprosessissa, kertoo Daily Mail.

FBI:n johtaja Kash Patel julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan luodista, johon oli kirjoitettu viesti “ANTI-ICE”. Tiedon mukaan ampuja teki iskun korkeammalta paikalta ja hänet löydettiin myöhemmin kuolleena läheisen maahanmuuttolakitoimiston katolta.

Poliisi epäili aluksi useampaa tekijää, mutta ei löytänyt muita epäiltyjä. Texasin liikenneministeriön kamerat tallensivat laajamittaiset poliisi- ja pelastusoperaatiot, ja alueella on edelleen vahva viranomaisten läsnäolo.

Dallasin poliisi ja ICE eivät ole toistaiseksi kommentoineet teon motiivia tai sen mahdollisia valmisteluja.

Kuvakaappaus Youtube.

Lähde: Daily Mail

