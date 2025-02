Tasa-arvo toteutui: Poliisi perui vain naisille tarkoitetun kuntosalivuoron

Itä-Uudenmaan poliisi ei tarjoa naispuolisille työntekijöilleen heidän toivomaansa kuntosalivuoroa. Taustalla ovat tasa-arvoon liittyvät huolet.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen naisille suunnattu kuntosalivuoro on herättänyt keskustelua tasa-arvolaista.

Poliisilaitoksella päätettiin kokeilla vuoroa, jossa kuntosali olisi vain naisten käytössä muutaman tunnin ajan kerran viikossa.

Henkilöstöpäällikkö Lilja Palviainen kertoo, että useat naispuoliset työntekijät olivat toivoneet omaa kuntosalivuoroa.

Kokeilu ei kuitenkaan koskaan päässyt alkamaan. HS:n mukaan monet miespuoliset työntekijät vastustivat voimakkaasti naisten vuoroa. Kokeilun piti alkaa tiistaina.

”Kentältä on tullut palautetta tästä. Jotkut työntekijät eivät ole tykänneet ajatuksesta. Se on tietysti ymmärrettävää. Heilläkin menee työvuorokierto miten menee, ja he haluavat päästä salille silloin, kun pääsevät”, Palviainen sanoo.

Palviaisen mukaan naisten kuntosalivuoron takana ei ole ollut häirintää tai muuta vastaavaa.

”Olen ymmärtänyt, että kyse on pitkälti siitä, että joillain naispuolisilla työntekijöillä on ollut kynnystä mennä salille poliisimiesten kanssa. Tarkoitus oli, että annettaisiin myös näille työntekijöille mahdollisuus aktivoitua liikkumaan.”

Kuntosali on aivan uusi. Itä-Uudenmaan poliisi muutti syksyllä uusiin tiloihin Tikkurilan Jokiniemeen. Sali avattiin vuodenvaihteen tienoilla ja se on avoinna ympäri vuorokauden. Palviaisen mukaan poliisitalossa työskentelee noin 600 ihmistä.

Palviainen soittaa pian haastattelun jälkeen takaisin. Palviainen kertoo saaneensa puhelun poliisipäälliköltä, joka kertoi kokeilun peruuntuneen.

”Poliisipäällikkö on tutkaillut tasa-arvolakia ja tullut siihen tulokseen, ettei lähdetä tätä kokeilemaan. Tasa-arvon näkökulmasta olisi miehille pitänyt tarjota vastaavanlaisesti oma vuoro”, Palviainen kertoo

Jatkossa kuntosali on siis avoin kaikille.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vanhempi yliopistonlehtori Liisa Nieminen tulkitsee tasa-arvolakia toisin.

Hänen mukaansa kuntosali on paikka, jossa naisten erilliset vuorot ovat tasa-arvolain näkökulmasta hyväksyttäviä.

”En pidä syrjivänä, jos on erillinen vuoro heikommassa asemassa olevalle ryhmälle. Naiset varmaan ovat vähemmistönä poliisissa ja myös tuolla työpaikalla”, Nieminen sanoo.

Myös esimerkiksi uimahalleissa on katsottu voitavan järjestää vain naisille tarkoitettuja uintivuoroja. Esimerkiksi lokakuussa HS uutisoi naisten uintivuoroista Espoossa.

Naisille suunnattuja kuntosaleja löytyy ympäri pääkaupunkiseutua. Ei-toivotut lähestymiset ja häirintä ovat syinä siihen, että jotkut naiset valitsevat vain naisille tarkoitettuja kuntosaleja.

Tasa-arvovaltuutettu on aiemmin linjannut, että vain naisille suunnatut kuntosalit eivät ole tasa-arvolain vastaisia.

Lähde: Helsingin Sanomat