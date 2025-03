Tästä syystä muslimitytöt pahoinpitelivät tytön, joka söi voileipää bussissa

”Kyseessä on aina sama ryhmä – alaikäisiä, ja valitettavasti, niin paljon kuin inhoankin sanoa sitä, he ovat EU:n ulkopuolelta tulleita kansalaisia.”

Väkivaltainen välikohtaus puhkesi julkisessa bussissa Italiassa viime tiistaina iltapäivällä, kun kaksi ulkomaalaista teinityttöä hyökkäsi italialaisen matkustajan kimppuun, koska tämä oli syönyt voileipää ramadanin aikana.

Pahoinpitely kärjistyi, kun kuljettaja puuttui asiaan, minkä seurauksena 52-vuotias Arriva Italian työntekijä sai vammoja kasvoihinsa ja hänen silmälasinsa menivät rikki.

La Provincian mukaan riita alkoi Cremonan ja Spinadescon välisessä G-linjan bussissa. Kahden tytön kerrotaan kohdanneen bussin takaosassa olleen italialaistytön ja huutaneen tälle: ”Senkin narttu! Et voi syödä, nyt on ramadan!”, ennen kuin hyökkäsivät fyysisesti hänen kimppuunsa.

Matkustajat huusivat apua, ja kuljettaja pysähtyi Via Milanolla sijaitsevalle pysäkille. Hän avasi ovet ja vaati hyökkääjiä poistumaan. Sen sijaan, että tytöt olisivat poistuneet rauhanomaisesti, he kuitenkin jatkoivat italialaisen tytön pahoinpitelyä.

Kun kuljettaja meni purkamaan tilannetta, hyökkääjät kääntyivät häntä vastaan. ”Yksi tytöistä löi minua vatsaan, ja toinen rikkoi silmälasini ja raapaisi kasvojani”, hän kertoi.

Kuljettaja onnistui soittamaan poliisille, joka saapui paikalle nopeasti, mutta tekijät olivat jo paenneet paikalta.

Loukkaantunut kuljettaja jatkoi matkaansa Spinadescoon ennen kuin hän palasi varikolle, jossa kollega otti hänen ajovuoronsa vastaan. Sitten hänet vietiin Maggioren sairaalan ensiapuun, jossa lääkärit diagnosoivat hänelle kasvovamman, määräsivät hänelle viisi päivää sairauslomaa ja totesivat hänet työkyvyttömäksi pariksi päiväksi. Kuljettajalle tehtiin tietokonetomografiatutkimus silmän alla olevan turvotuksen vuoksi.

Kuljettaja aikoo tehdä virallisen rikosilmoituksen poliisille. Hän totesi myös, että pahoinpidellyn italialaisen tytön kasvoissa oli näkyviä mustelmia, ja hän saattaa myös tehdä rikosilmoituksen.

”Minulle ei ole koskaan aiemmin tapahtunut tällaista. On ollut lähellä, mutta ei koskaan näin pahasti”, kuljettaja sanoi. ”Kyseessä on aina sama ryhmä – alaikäisiä, ja valitettavasti, niin paljon kuin inhoankin sanoa sitä, he ovat EU:n ulkopuolelta tulleita kansalaisia.”

Kuljettaja muisteli toista tapausta noin puolitoista kuukautta sitten, jolloin ryhmä alaikäisiä maahanmuuttajia uhkaili häntä sanallisesti. ”He kutsuivat minua paskiaiseksi ja sanoivat murskaavansa kasvoni. Soitin poliisille, ja he veivät heidät pois, mutta he tulevat aina takaisin.”

Hyökkäys on herättänyt uudelleen huolta bussinkuljettajien keskuudessa, jotka vaativat tiukempia turvatoimia julkisessa liikenteessä. Monet kuljettajat raportoivat kohtaavansa päivittäin häirintää ja väkivaltaa, ja he vaativat välittömiä toimia kuljetusalan työntekijöiden suojelemiseksi lisääntyvältä aggressiolta työpaikalla.

Sama koskee kaikkia julkisen liikenteen työntekijöitä. Viime vuoden marraskuussa henkilöstöön kohdistuva väkivalta oli saavuttanut kriittisen tason, kun junan konduktööriin kohdistui jo kolmas väkivaltainen hyökkäys pelkästään tuossa kuussa.

Bolognan maakunnassa sijaitsevalla Porrettan ja Pianoron välisellä alueellisella rautatielinjalla pohjoisafrikkalaista alkuperää oleva matkustaja pahoinpiteli vakavasti junan konduktöörin, kun häntä pyydettiin esittämään lippu. Konduktööri sai vakavia vammoja, muun muassa menetti kaksi hammasta. Hyökkäys keskeytti useita junareittejä, kun pelastuspalvelut olivat paikalla.

Vastaavasti kaksi pohjoisafrikkalaista maahanmuuttajaa puukotti junan konduktööriä Genovassa rutiininomaisen lipputarkastuksen aikana. Toinen hyökkääjistä puukotti konduktööriä kahdesti veitsellä, minkä seurauksena tämä loukkaantui vakavasti. Tapaus sai kuusi rautatiealan ammattiliittoa julistamaan valtakunnallisen lakon, koska niiden työntekijöihin kohdistui ”väkivaltaisia ja toistuvia hyökkäyksiä”.

Lähde: Remix News

