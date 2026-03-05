“Tawhid-sormi” ja musta lippu: Pride-kulkue joutui islamistien maalitauluksi

TikTokissa julkaistu video, jossa esiintyi islamistisia symboleja, johti Pride-kulkueen välittömään perumiseen.
Saksan Gelsenkirchenissä järjestettäväksi suunniteltu Christopher Street Day -kulkue jouduttiin keskeyttämään vain tunti ennen lähtöä, kun poliisi sai käsiinsä tiedon konkreettisesta iskusuunnitelmasta, uutisoi Apollo. Kyseessä oli noin 600 osallistujan pride-tapahtuma, jonka järjestäjät joutuivat vetämään töpselin irti viime hetkellä turvallisuussyistä.
TikTok-video paljasti uhkauksen – taustalla islamistisia symboleja
Pohjois-Rein–Westfalenin rikospoliisi löysi TikTokista videon, jossa mieshenkilö ilmoitti aikovansa hyökätä tapahtumaan. Tutkijat yhdistivät uhkauksen islamistiseen ääriajatteluun, sillä videon tekijän profiilissa esiintyi musta lippu ja niin sanottu Tawhid-sormi – symboli, jota radikaalit islamistiryhmät käyttävät tunnuksenaan.
Viranomaiset arvioivat uhkan niin vakavaksi, että kulkueen peruuttaminen oli ainoa vaihtoehto mahdollisen verilöylyn estämiseksi.
Epäilty jäljitettiin Sveitsiin – tutkinta siirtyi rajojen yli
Tutkinta on sittemmin siirtynyt Sveitsiin, jossa Luzernin nuorisosyyttäjänvirasto tutkii nuorta miesepäiltyä, jonka uskotaan julkaisseen videon. Tapauksen kansainvälinen ulottuvuus korostaa, kuinka helposti radikalisoituneet yksilöt voivat toimia yli rajojen sosiaalisen median kautta.
Järjestäjät: “Turvallisuus menee kaiken edelle”
Tapahtuman järjestänyt yhdistys Together kertoi päätöksen olleen raskas, sillä kulkueen peruminen heikentää seksuaalivähemmistöjen näkyvyyttä. Silti he korostivat, että “kaikkien osallistujien turvallisuus on ehdoton prioriteetti”.
Poliisi kuvaili tilannetta aluksi “epämääräiseksi uhkaksi”, mutta verkosta löydetyt yksityiskohdat nostivat riskin tasolle, joka vaati välittömiä toimia.
Islamistinen uhka ja “Queers for Palestine” – ristiriita kärjistyy
Tapaus nostaa jälleen esiin kipeän ristiriidan: samaan aikaan kun osa länsimaisesta LGBT-aktivismista on liukunut avoimesti Palestiina-myönteiseksi ja jopa islamistisia liikkeitä sympatisoivaksi, juuri nämä ääriryhmät kohdistavat väkivaltaa seksuaalivähemmistöihin. Artikkelin mukaan paljastunut hyökkäysaie toimii muistutuksena tämän poliittisen linjan “itsetuhoisesta lyhytnäköisyydestä”.