”Täydellinen katastrofi” – EU:n parlamentti vastustaa 84 miljardin euron budjettileikkausta maanviljelijöille

”Haluan tehdä asian selväksi: sytytätte maaseutumme tuleen.”

On harvinaista, että EU:n komissiosta tulevaa politiikkaa vastustetaan yhtä yksimielisesti ja kiihkeästi kuin viime keskiviikkoiltana sen jälkeen, kun Ursula von der Leyen esitteli kauan odotetun ehdotuksensa talousarvion uudistamiseksi.

On jo pitkään epäilty, että maatalous olisi seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kiistanalaisin osa-alue, mutta tuskin kukaan osasi odottaa, miten kaikki EU:n parlamentin poliittiset ryhmät – vasemmistosta oikeistoon, konservatiivisesta oppositiosta valtavirran Ursula-koalitioon – yhdistyisivät vastustamaan komissiota ja sen ilmeistä suunnitelmaa heittää maanviljelijät bussin alle.

Maatalous- ja elintarvikekomissaari Christophe Hansen avasi keskiviikkona keskustelun EU:n parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa ja yritti epätoivoisesti parhaansa mukaan maalata myönteistä kuvaa suunnitelluista uudistuksista.

”On totta, että yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) yhdistetään koheesio- ja muihin rahoitusmekanismeihin, mutta maataloustuet säilyvät erillisenä, suojattuna linjana uudessa superrahastossa, ja niille osoitetaan 302 miljardia euroa”, Hansen yritti perustella huonon myyntimiehen liioitellulla innostuksella.

Hansen tiesi varmasti, että jokainen läsnä ollut Euroopan parlamentin jäsen oli täysin tietoinen siitä, että tämä luku on 21,8 prosenttia eli peräti 84 miljardia euroa vähemmän kuin pelkästään ensimmäisen pilarin nykyinen talousarvio, kun taas toiselle pilarille (maaseudun kehittämiselle) ei ole edes varattu omaa budjettikohtaa uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä, joten jäsenvaltiot saavat itse päättää, haluavatko ne edes investoida siihen.

”Ehkä en ymmärrä teitä oikein… Kaksinkertaistatte monivuotisen rahoituskehyksen 2 miljardiin euroon, mutta CAP:a leikataan 25 prosenttia?” kysyi Herbert Dorfmann, von der Leyenin oman EPP:n pääpuhuja, joka harvoin kyseenalaistaa mitään, mitä komission johtaja tekee.

”Älkää yrittäkö myydä sitä meille menestystarinana… Matematiikka ei täsmää.”

Vihreä siirtymä tuhoaa Euroopan maatalouden

Muut valtavirtapuolueet, mukaan lukien sosiaalidemokraattinen S&D, liberaali Renew ja vihreät, olivat kaikki samalla tavalla tyrmistyneitä ehdotuksesta ja moittivat Hansenia jokaisesta yksityiskohdasta alkaen suunnitelluista leikkauksista ja varojen vähentämisestä aina Euroopan elintarviketurvan heikentämiseen ja ”valehtelemiseen” heille viikkojen ajan, että näin ei tapahtuisi.

Ursula von der Leyenin koalitiota vastustavat tahot olivat tietysti paljon suorasukaisempia, eivätkä vain kolme konservatiiviryhmää – Patriootit, ECR ja ESN – vaan myös vasemmisto, joka edustaa parlamentaarisen spektrin toista ääripäätä. Vasemmiston puhemieheksi nimetty irlantilainen europarlamentaarikko Luke Flanagan käytti tilaisuutta hyväkseen osoittaakseen, miten tekopyhä järjestelmä on arvostellessaan von der Leyenin komissiota.

”Te äänestitte tämän komission puolesta. Jos ette ole tyytyväisiä siihen, esittäkää epäluottamuslause, niin minä tuen sitä”, Flanagan sanoi Dorfmannille viitaten viime viikon epäluottamuslauseäänestykseen, jossa vasemmisto liittyi konservatiivien kanssa von der Leyeniä ja hänen nelipuoluekoalitiotaan vastaan.

”Sanon sen vielä kerran: jos ette ole tyytyväisiä komissioon, tässä on demokraattinen paikka, niin kannatan siitä eroon pääsemistä”, europarlamentaarikko toisti. ”Joko teette niin tai lopetatte valittamisen jostain, jota kannatitte.”

FIanagan lisäsi olevansa iloinen siitä, että kaikki vastustavat ”intohimoisesti” CAP:n uudistuksia, mutta hän näki saman aiemmin Mercosurin kauppasopimuksen yhteydessä, ja valtavirtapuolueet ovat sen jälkeen vaihtaneet puolta. ”Toivon, että säilytätte intohimonne tässä asiassa”, hän sanoi.

Konservatiivien puoleltakaan ei annettu armoa. ESN:n Arno Bausemer esimerkiksi jatkoi Flanaganin kommenttia sanomalla, että miljoona eurooppalaista maanviljelijää – joihin kohdistuu jo nyt valtavia paineita vihreän siirtymän kasvavien kustannusten vuoksi – liittyisi mielellään myös tuohon epäluottamuslauseäänestykseen von der Leyeniä vastaan.

”Heinäkuun 16. päivästä 2025 tulee musta päivä Euroopan kalenteriin. Se on päivä, jolloin EU osoitti, etteivät maanviljelijät ole enää etusijalla”, sanoi ranskalainen europarlamentaarikko Gilles Pennelle (PfE), joka kutsui budjettileikkausta ”täydelliseksi katastrofiksi” maanviljelijöille.

”Myöntäkää se: ette kuuntele maanviljelijöitä, ette kuuntele parlamenttia. Haluan tehdä asian selväksi: sytytätte maaseutumme tuleen.”, hän lisäsi.

Unkarilainen Csaba Dömötör, joka myös edustaa Patriootteja, muistutti Hansenia siitä, että hän on kysynyt tältä jo kuukausia, ovatko huhut budjettileikkauksista totta, ja nyt hän tietää, miksi komissaari on aina väistellyt kysymystä.

Miksi näin tapahtuu?

”Näin tapahtuu, koska komissio haluaa vapauttaa rahoitustilaa muihin ohjelmiin: sotapolitiikkaan, pakotettuun laajentumiseen tai COVIDin jälkeisten väärin laskettujen lainojen takaisinmaksuun”, Dömötör sanoi.

”Lisäksi von der Leyen sanoi, että nykyinen talousarvio on suunniteltu ’maailmaa varten, jota ei enää ole olemassa’. Ehkä sinun pitäisi kertoa hänelle, ettei kukaan voi puhua maanviljelijöiden maailmasta tällä tavalla.”

Ranskalainen europarlamentaarikko Valerie Deloge (PfE ) puhui lyhyesti ja ytimekkäästi. ”Von der Leyenin komissio on totuttanut meidät petokseen, mutta tämä ylittää kaiken aiemmin näkemämme”, hän sanoi.

”Onnea vain, jos teeskentelette edelleen tukevanne eurooppalaisia maanviljelijöitä sen jälkeen, kun olette puukottaneet heitä selkään”, hän totesi.

Tämän ehdotuksen jälkeen traktoreiden saartomielenosoitukset ja Brysselin kaoottiset kohtaukset toistuvat varmasti seuraavien kahden vuoden aikana, kun budjettineuvottelut ovat käynnissä. Tämä voi olla myös syy siihen, miksi valtavirtapuolueet eivät uskaltaneet julkisesti tukea von der Leyenin uudistuksia; kuva palavasta Place Luxembourgin aukiosta aivan heidän ikkunoidensa edessä oli syöpynyt heidän muistoihinsa.

Yli 6 400 maanviljelijäjärjestöä on jo mobilisoitunut budjettileikkauksia vastaan ennennäkemättömän verkkovetoomuksen muodossa, ja monet heistä esiintyivät keskiviikkona myös viimeisenä ponnistuksena komission edustalla protestoimassa suunnitelmia vastaan. Mielenosoitus ei ollut läheskään niin suuri kuin viime talvena, mutta se johtuu siitä, että nyt on sadonkorjuukausi; kunhan heillä on aikaa ja kalustoa käytettävissään, traktorit tekevät varmasti paluun.

Lähde: European Conservative

