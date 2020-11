Tehovalvonnan tulos: 125 huumausainerikosta, 195 huumausaineen käyttörikosta ja 15 törkeää huumausainerikosta – ”Tilastot tukevat huumausaineiden käytön voimakasta kasvua”

Poliisi valvoi tehostetusti huumausaineiden katukauppaa viikoilla 42 ja 43. Valvontaan osallistuivat kaikki poliisilaitokset, ja valvonta kohdistettiin erityisesti kaduilla ja asunnoissa tapahtuvaan huumausaineiden myyntiin ja välittämiseen.

Poliisilaitokset raportoivat valvonnan tuloksena yhteensä 125 huumausainerikosta, 195 huumausaineen käyttörikosta ja 15 törkeää huumausainerikosta. Lisäksi valvonnan yhteydessä ilmeni 67 liikennejuopumusta, 6 väkivaltarikosta ja 8 omaisuusrikosta. Poliisi tavoitti valvonnan yhteydessä myös 77 etsintäkuulutettua.

Rikosepäilyihin liittyen otettiin kiinni 354 rikoksesta epäiltyä, joista 16 pidätettiin ja kaksi vangittiin. Kotietsintöjä tehtiin 94 ja paikanetsintöjä 85 kappaletta.

Ilmi tulleiden huumausainerikosten 125 kpl (v. 2019 yhteensä 175 kpl) ja huumausaineen käyttörikosten 195 (311) määrissä oli viime vuoteen verrattuna laskua, kun taas törkeitä huumausainerikoksia paljastettiin edellisvuotta enemmän, yhteensä 15 (7).

Huumausaineita ja rikoshyötyä takavarikoitiin

Valvonnan tuloksena takavarikoitiin muun muassa 19,3 kg marihuanaa, 310 kpl kannabiskasveja, 124 g hasista, 82 g kokaiinia, 1,8 kg amfetamiinia ja n. 850 g metamfetamiinia sekä 74 kpl LSD:tä.

Huumaavia lääkkeitä takavarikoitiin selvästi viime vuotta vähemmän. Rikoshyötynä takavarikoitiin noin 55 000 euroa käteistä rahaa (v. 2019 n. 34 700 euroa). Lisäksi takavarikoitiin 12 ampuma-asetta.

– Lukuja vertailtaessa tulee muistaa, että poliisiyksiköiden mahdollisuudet resursoida valvontateemaan vaihtelevat jonkin verran vuosittain, eivätkä valvonnan tulokset ole tämän tyyppisessä toiminnassa aina ennakoitavissa. Huumausaineiden katukaupan valvontaa tehdään säännönmukaisesti ympäri vuoden päivittäistoiminnan yhteydessä, rikosylikomisario Kari Siivo Poliisihallituksesta kertoo.

Epäiltyinä myös alle 18-vuotiaita

Kaikkiaan poliisin toimenpiteiden kohteina oli 349 (356) rikoksesta epäiltyä henkilöä, näistä alle 18-vuotiaita oli 10 (15). Ensimmäistä kertaa huumausainerikoksista kiinnijääneitä epäiltyjä oli 49 (20).

Valvonnassa ilmi tulleista jo päätetyistä rikosasioista annettiin 53 (90) sakkovaatimusta ja 98 (112) siirrettiin syyttäjälle. Poliisi antoi myös 27 (13) huomautusta ja puhutteluita suoritettiin valvonnan yhteydessä 17 (10).

Tilastot tukevat huumausaineiden käytön voimakasta kasvua

Huumausainerikosten kokonaismäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuoteen verrattuna. Tammi-syyskuun aikana poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä kasvoi n. 32 % (21 185 -> 28 079).

Huumausainerikollisuus on piilorikollisuutta ja tulee valtaosin ilmi poliisin muiden tehtävien ja muun valvonnan yhteydessä. Esimerkiksi rattijuopumusrikoksissa yli puolessa on mukana huumaava aine tai alkoholi ja huumaava aine. Huumerattijuopumusepäilyjä on kuluvana vuonna (tammi-syyskuu) kirjattu noin 8 400, kun viime vuonna samana aikana tapauksia oli noin 6 100.

Ilmitulleiden tapausten määrään vaikuttaa erityisesti poliisin valvonnan resursointi ja kohdentaminen, mutta myös viimeaikaisten tutkimustulosten perusteella huumausaineiden käyttö on kasvanut.

Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti lokakuussa jätevesitutkimuksen tuloksista, joiden perusteella huumausaineiden käytön kasvu pitkällä aikavälillä on ollut jatkuvaa verrattuna jätevesitutkimuksen aloitusvuoteen 2012.