”Teidän ei kuulu olla täällä” – Tanska koventaa maahanmuuttajien karkotuksia

Tanska kiristää karkotussääntöjä: vakavista rikoksista tuomitut ulkomaalaiset poistetaan maasta riippumatta heidän taustastaan.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen (sosialidemokraatit) ilmoitti uudenvuodenpuheessaan, että hallitus tuo eduskuntaan laajan karkotusuudistuksen, jonka tavoitteena on poistaa maasta vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset. Frederiksenin mukaan rikollisten maahanmuuttajien läsnäolo on kansalaisten oikeustajun vastaista ja uhkaa yleistä turvallisuutta.

Uudistus kohdistuu ulkomaalaisiin, jotka on tuomittu vähintään vuoden vankeusrangaistukseen rikoksista kuten raiskaus tai väkivaltainen pahoinpitely. Hallituksen linjaus on selvä: rikolliset ulkomaalaiset eivät saa jäädä Tanskaan, vaikka he olisivat asuneet maassa pitkään tai rakentaneet siteitä yhteiskuntaan.

Frederiksen käytti poikkeuksellisen suoraa kieltä puheessaan, todeten rikollisille maahanmuuttajille: ”Teidän ei kuulu olla täällä.” Hän painotti, että uudistus tehdään uhrien ja kansalaisten turvallisuuden vuoksi.

Pääministeri nosti esiin esimerkkitapauksia, joissa vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset ovat saaneet jäädä Tanskaan, mikä hänen mukaansa on kansalaisten näkökulmasta käsittämätöntä.

Samalla Frederiksen korosti, ettei uudistus kohdistu hyvin integroituneisiin maahanmuuttajiin. Hänen mukaansa ”tanskalaisuus ei ole syntyperästä kiinni, vaan yhteisistä arvoista ja keskinäisestä kunnioituksesta”.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: