Teinityttö puukotti toista tyttöä Kouvolassa – poliisi: ”Ei sattumanvaraista”

Kouvolan Salpapuistossa tiistai-iltana tapahtunut puukotus johti 14‑vuotiaan vakavaan loukkaantumiseen. Poliisi epäilee 13‑vuotiasta tyttöä tapon yrityksestä.

Kouvolan keskustassa Salpapuistossa tapahtui tiistai-iltana vakava väkivallanteko, jota poliisi tutkii tapon yrityksenä. Alustavien puhuttamisten perusteella poliisi epäilee 13‑vuotiaan tytön lyöneen puukolla 14‑vuotiasta tyttöä. Uhri sai vakavia vammoja ja hänet kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon.

Väkivallanteko tapahtui tiistaina noin kello 18.41. Poliisi ja ensihoito saapuivat paikalle nopeasti, mutta epäilty oli ehtinyt poistua paikalta. Poliisipartio tavoitti hänet kuitenkin pian Salpapuiston läheisyydestä. Epäilty ei ole enää poliisin hallussa, eikä poliisi kommentoi hänen tämänhetkistä tilannettaan.

Taustalla nuorten välisiä ristiriitoja

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Kostiainen kertoo, että tapahtumalla on useita todistajia, joita poliisi on jo alustavasti puhuttanut. Hänen mukaansa epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan.

”Tapahtuneen taustalla on asianosaisten nuorten välillä olleita keskinäisiä ongelmia. Tapaus on erittäin vakava, mutta haluan korostaa sitä, että kyse ei ole sattumanvaraisesta väkivallasta. Nuorten ei tarvitse pelätä ulkona liikkumista tämän vuoksi,” Kostiainen sanoo.

Esitutkinta jatkuu – kaikki osalliset alaikäisiä

Poliisi jatkaa esitutkintaa asianosaisten ja todistajien kuulemisella. Tällä hetkellä rikosnimikkeenä on tapon yritys. Kuulemisilla pyritään selvittämään tapahtumien kulku ja taustatekijät.

Kaikki tapahtuman nähneet nuoret ovat alaikäisiä. Poliisi on ollut yhteydessä asianosaisten ja todistajien vanhempiin ja ohjannut nuoria avun piiriin heidän kokemansa tilanteen vuoksi.

