Terrafame syyttää kaivosveroa yt-neuvotteluista – ”Kilpailukyky murenee”

Kemianteollisuus ja Akkuteollisuus syyttävät hallitusta ristiriitaisesta politiikasta, joka heidän mukaansa uhkaa tuhansia työpaikkoja ja Suomen roolia Euroopan mineraaliketjussa.

Kaivos- ja akkuteollisuus varoittaa Suomen ajautuvan vakavaan kilpailukykykriisiin hallituksen tekemien veronkorotusten ja tukileikkausten seurauksena. Kemianteollisuus ry:n ja Akkuteollisuus ry:n mukaan päätökset ovat suoraan ristiriidassa hallitusohjelman lupausten kanssa.

Veronkorotukset iskevät keskelle heikkoa markkinatilannetta

Kaivos- ja akkuteollisuus toimii parhaillaan poikkeuksellisen vaikeassa globaalissa tilanteessa. Kysyntä on heikkoa ja ailahtelevaa, ja kustannukset ovat nousseet useiden tekijöiden vuoksi. Tässä tilanteessa hallitus päätti joulukuussa 2025 nelinkertaistaa kaivosmineraaliveron sekä poistaa kaivokset alennetusta sähköveroluokasta. Samalla energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki päätettiin lopettaa.

Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija ja Akkuteollisuus ry:n toimitusjohtaja Pia Vilenius pitää päätöksiä tuhoisina:

”Hallitusohjelmassa luvataan edistää kotimaisen mineraali- ja akkuklusterin kasvua osana puhdasta siirtymää ja Euroopan strategisen autonomian vahvistamista. Nyt tehdyt päätökset kuitenkin vievät tavoitteita päinvastaiseen suuntaan.”

Vileniuksen mukaan viesti teollisuudelle ja investoijille on ristiriitainen:

”Kun samaan aikaan kiristetään verotusta, poistetaan alennettu sähköverokohtelu ja annetaan sähköistämisen tuen päättyä, on syytä kysyä suoraan: halutaanko Suomessa aidosti rakentaa ja kasvattaa kotimaista mineraali- ja akkuklusteria vai ei?”

Yritykset arvioivat kustannusvaikutusten nousevan jopa 250 miljoonaan euroon

Kaivosteollisuuden ja alan toimijoiden tekemän kyselytutkimuksen mukaan veronkorotusten ja tukimuutosten yhteisvaikutus nostaa kustannuksia 147–250 miljoonaa euroa vuodessa. Hallituksen oma arvio kaivosmineraaliveron lisätuotoista oli 57 miljoonaa euroa.

Yritykset arvioivat myös, että seuraavan kymmenen vuoden aikana suunnitelluista 10 miljardin investoinneista jopa kaksi kolmasosaa peruuntuu muutosten vuoksi. Lisäksi verotulojen menetykset voivat nousta miljardeihin ja henkilötyövuosien menetykset kymmeniin tuhansiin.

”Näillä toimilla maan hallitus on heikentänyt toimintaympäristöä ja sitä kautta julkista taloutta pitkällä aikavälillä vähentämällä investointeja, työpaikkoja ja verotuloja”, Vilenius varoittaa.

Terrafame aloitti yt-neuvottelut – veronkorotus mainittu syyksi

Perjantaina tilanne kärjistyi, kun Terrafame ilmoitti käynnistävänsä koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö perusteli yt-menettelyä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä sekä korotetun kaivosmineraaliveron kielteisillä vaikutuksilla.

Vilenius muistuttaa, että osa ongelmista on globaaleja, mutta osa täysin kotimaisten päätösten aiheuttamia:

”Maailmanmarkkinahinnoille emme voi mitään, mutta kaivosverolle, sähköveroluokille ja sähköistämisen tuelle voimme. Yritysten kustannuksia ei tule lisätä enää entisestään niin, että kilpailukyky heikkenee ja työpaikat ovat vaarassa.”

