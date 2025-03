Terrori-isku Saksassa: Autonkuljettaja kaahasi väkijoukkoon Mannheimissa

la #ÚLTIMAHORA nos trae un nuevo atropello masivo en Mannheim, Alemania, al menos hay dos fallecidos y 25 heridos, descansen en paz, los que no descansareis sois los que estáis todos el día con el relato de la extrema derecha, hijos de la grandísima, parte de culpa es vuestra. pic.twitter.com/oVyr55PCff

Autonkuljettaja on kaahannut väkijoukkoon Mannheimissa. Ensimmäisten tietojen mukaan musta henkilöauto ajoi Paradeplatzilta väkijoukkoon maanantaiaamuna. Viimeisimpien tietojen mukaan ainakin kahden ihmisen kerrotaan kuolleen ja 25 loukkaantuneen vakavasti. Bild-lehden mukaan epäilty tekijä on jo pidätetty.

Poliisin tiedottajan mukaan asiasta ei ole tällä hetkellä tarkempia tietoja. Lausunnon mukaan tutkinnan yhteydessä voi olla tilapäisiä liikennehäiriöitä. X-viestipalvelussa poliisi kehotti siksi kansalaisia kiertämään koko keskustan.

SUV rast in Menschenmenge.

In Mannheim ist ein schwarzer SUV in eine Menschenmenge gerast. Laut Angaben gibt es mehrere schwerverletzte Personen und mindestens einen Toten. Augenzeugen sprechen von Trümmern und einem unter einer Plane abgedeckten Menschen. Die Polizei ist mit… pic.twitter.com/wxhuJvhyr6

