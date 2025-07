”Terrorin leikkikenttä” – afrikkalaiset maahanmuuttajat puukottivat Italiassa lomailevaa newyorkilaista miestä

Kahden maahanmuuttajan kerrotaan hyökänneen newyorkilaisen kimppuun ja jättäneen hänet vuotamaan verta Milanossa Italiassa sen jälkeen, kun he olivat hyökänneet erään toisen henkilön kimppuun lasipullolla.

Newyorkilainen Nick Pellegrino nautti lomastaan Milanossa, mutta kun hän nousi junaan, helvetti pääsi irti, kertoi New York Post.

Arabiaa puhuvia pohjoisafrikkalaisia siirtolaisia syytetään siitä, että he puukottivat häntä veitsellä kaulaan, veivät hänen matkatavaransa ja korunsa ja pakenivat paikalta.

Pellegrino, joka pelastushenkilöstön mukaan menetti puolitoista litraa verta, pelastui, kun hän kompuroi junan laiturille, jossa teini-ikäinen näki hänet ja kutsui apua. Viranomaiset pidättivät myöhemmin epäillyt, joiden nimiä ei ole vielä paljastettu.

Uhri kiidätettiin sairaalaan, jossa kirurgit sulkivat hänen haavansa.

Puhelinhaastattelussa Pellegrino kertoi Postille: ”Näiden hyvin löyhien, vasemmistolaisten maahanmuuttolakien ansiosta maahanmuuttajat tulevat näihin maihin riehumaan ja yrittävät murhata ihmisiä. Se on terrorin ja pahuuden leikkikenttä.”

”Se on ihan hullua. Tiedän, että Amerikassa on suuri maahanmuutto-ongelma, mutta täällä se on vielä pahempi”, hän lisäsi.

Ennen junahyökkäystä epäiltyjen väitetään lyöneen iäkästä miestä lasipullolla päähän ja varastaneen naiselta koruja.

Tammikuussa Italian poliisi tutki epäiltyjä ”islamilaisen rituaalin” seksuaalisia hyökkäyksiä nuoria naisia vastaan uudenvuodenaattona Milanossa noin 40 henkilön ryhmän toimesta, jotka tunnistettiin ”toisen polven pohjoisafrikkalaisiksi miehiksi”, kuten Kansalainen aiemmin uutisoi.

Italiaan on saapunut siirtolaisia Nigeriasta, Sudanista, Gambiasta, Marokosta, Eritreasta, Tunisiasta, Bangladeshista ja Syyriasta, ja ryhmät ovat tulleet maahan meriteitse.

Maaliskuussa 2023 laiton pohjoisafrikkalainen maahanmuuttaja pidätettiin sen jälkeen, kun hän oli mukaan tehnyt puukotus- ja ryöstöretken Milanossa.

Myöhemmin uutisoitiin, että ”Alessandro Cattaneo, Italian parlamentin keskustaoikeistolaisen Forza Italia -puolueen jäsen, on varoittanut, että Milanon osat ovat ’hallitsemattomassa tilassa’ marokkolaisen maahanmuuttajan tekemän joukkopuukotuksen jälkeen”.

