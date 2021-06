Terrorismista syytetty maahanmuuttaja poltti sivun Tanskan passistaan: ”Vihaan ristejä!”

Jelling-kivet ovat ainutlaatuinen symboli Tanskan historiassa. Kaikki eivät kuitenkaan niitä arvosta, esimerkiksi jotkut muslimimaista tulevat maahanmuuttajat. Sen osoittaa oikeudenkäynti, jossa Egyptistä saapunutta maahanmuuttajaa syytetään yhdessä toisen miehen kanssa terrorismista.

Mies syntyi Egyptissä mutta saapui myöhemmin Tanskaan ja sai Tanskan kansalaisuuden – ja tietysti myös Tanskan passin. Hän ei kuitenkaan ollut passista kiitollinen, päinvastoin: hän rikkoi passinsa, koska passin sisäkannessa on Kristuksen hahmo.

Egyptiläinen pidätettiin 11. syyskuuta 2019 terrorisminvastaisen operaation yhteydessä, ja nyt häntä syytetään yhdessä toisen miehen kanssa terroriteon suunnittelusta.

Kun poliisi tutki hänen vaimonsa autoa, he löysivät tanskalaisen passin. Siinä olleesta Jelling-kiven Kristuksen kuvasta oli pää poltettu pois.

– Vihaan ristejä. Niitä on kaikkialla tässä maassa, koska heidän lippunsa [Tanskan lipussa on risti] on melkein kaikissa heidän tuotteissaan, mies sanoi.

Tuomioistuimessa syyttäjä kysyi, miksi maahanmuuttaja oli tuhonnut ristiinnaulitun Kristuksen kasvot.

– En vain pitänyt siitä. Minusta se on ruma, egyptiläinen kertoi.

Terrorismioikeudenkäynnin tuomio julistetaan 26. lokakuuta.

Jelling-kivet ovat Tanskan historian ja tanskalaisen kulttuurin ainutlaatuinen muinaisjäänne.

Jelling-kivet ovat kaksi riimukiveä, jotka seisovat kahden valtavan hautakukkulan välissä Jellingin kirkon vieressä.

Ne ovat osoitus siirtymisestä viikinkiajan aasauskosta kristinuskoon, mitä symboloi viikinkiajan koristeilla ympäröity Kristuksen hahmo.

Kuningas Gorm Vanha pystytti yhden kiven vaimonsa Thyra Danebodin muistoksi. Kivi on vanhin säilynyt tanskalainen lähde, jossa Tanska mainitaan kirjallisessa yhteydessä.

Jellingin riimukivet yhdistetäänkin yleisesti Tanskan kansallisvaltion syntyyn.

Lähteet BT, Wikipedia.en