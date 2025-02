Terrorismivaroitus: Afganistanilainen maahanmuuttaja kaahasi autollaan väkijoukkoon Münchenissä – ainakin yksi kuollut ja 28 loukkaantunut

Kuljettajan nähtiin kaasuttaneen autollaan väkijoukkoon ammattiliitto Verdin mielenosoituksessa Münchenissä.

Mini Cooper-merkkistä autoa kuljettanut henkilö ajoi väkijoukon päälle Saksassa Baijerin pääkaupungissa, vahvistaa poliisi. Viimeisten tietojen mukaan ainakin yksi on kuollut ja 28 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Ambulanssit ovat paikalla ja käynnissä laajamittainen poliisioperaatio.

Noin kello 10.30 auton kuljettajan kerrotaan kiihdyttäneen ja törmänneen sitten mielenosoittajiin Seidlstrassella. Poliisi selvitti ensin, ajoiko kuljettaja tahallaan väkijoukkoon vai sekoittiko hän kaasun ja jarrut ajaessaan.

Teon motiivia ei ole vielä selvitetty, mutta poliisi uskoo teon olevan tahallinen.

Verdi Demo in München.

Selvää on, että loukkaantuneita on paljon. Poliisin mukaan kuljettaja pidätettiin. BILDin mukaan laukauksia oli ammuttu ennen pidätystä. Epäilty on poliisin mukaan 24-vuotias afganistanilainen turvapaikanhakija, jolla on pitkä rikosrekisteri varkauksista ja muista rikoksista.

Auton kuljettaja pidätettiin. Kuva: Telegram.

Lapsia loukkaantuneiden joukossa

Paikalla ollut silminnäkijä kertoi, että Mini Cooper oli törmännyt naiseen ja lapseen. Mielenilmaukseen osallistuja kertoi: ”Äiti ja lapsi nähtiin makaavan auton alla.”

Autohyökkäyksessä loukkaantuneet ovat saaneet vakavia vammoja. Vakavasti loukkaantunut pieni lapsi taistelee hengestään.

Poliisi on nyt perustanut silminnäkijöille infopisteen Löwenbräukelleriin.

Ammattiliitto Verdi oli kutsunut mielenilmauksen koolle

Tänä torstaina monet kaupunginhallinnon työntekijät olivat lopettaneet työnsä osoittaakseen mieltään varoituslakossa kahdeksan prosentin palkankorotuksen, korkeampien bonusten ja kolmen ylimääräisen vapaapäivän puolesta. Ammattiliitto Verdi oli kutsunut mielenilmauksen koolle.

Verdiä pidetään Saksan äärivasemmiston suurena ammattiliittona, ja se ajaa radikaalia avoimien rajojen agendaa, jonka seurauksena Saksassa on tapahtunut tuhansia raiskauksia, veitsihyökkäyksiä ja murhia.

Huomenna Münchenin turvallisuuskonferenssiin kokoontuu edustajia kaikkialta maailmasta, mukaan lukien maailman johtajia.

(Artikkelia päivitetty klo 14.18)

