Kaksi poikaa loukkaantui vakavasti kouluhyökkäyksessä, jonka epäiltynä tekijänä on vasta 13-vuotias.

Britanniassa 13-vuotias poika on asetettu syytteeseen kahden koululaisen murhan­yrityksestä, sen jälkeen kun hän hyökkäsi näiden kimppuun koulun alueella. BBC:n mukaan tapaus on herättänyt laajaa järkytystä, sillä useiden silminnäkijöiden mukaan hyökkääjä huusi iskunsa aikana “Allahu Akbar” tai jotakin siihen verrattavaa.

Hyökkäyksen kohteeksi joutuivat 12- ja 13-vuotiaat pojat. Syytteisiin sisältyy myös luvattoman teräaseen hallussapito koulun alueella sekä epäily siitä, että tekijä olisi tarkoituksellisesti roiskinut kolmannen lapsen päälle jonkin haitallisen, toistaiseksi tunnistamattoman nesteen.

Alaikäisyytensä vuoksi pojan henkilöllisyyttä ei saa julkistaa. Hänet on määrä tuoda Westminster Magistrates’ Youth Court -nuorisotuomioistuimen eteen 12. helmikuuta.

Terrorismiyksikkö johtaa tutkintaa

Tutkintaa vetää Britannian terrorisminvastainen poliisi, joka tekee yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa selvittääkseen tapahtumien kulun mahdollisimman tarkasti. Poliisin mukaan kyseessä on poikkeuksellisen vakava rikoskokonaisuus.

Tutkintaa johtava ylikomisario Helen Flanagan kuvasi syytteitä “äärimmäisen vakaviksi” ja korosti, että poliisi tukee uhreja ja heidän perheitään kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Poliitikot järkyttyivät

Myös paikalliset johtajat ovat kommentoineet tapausta. Lontoon pormestari Sadiq Khan sekä Brentin kunnanjohtaja Muhammed Butt ilmaisivat järkytyksensä ja muistuttivat, että koulujen tulee olla turvallisia paikkoja lapsille.

Khan kehotti kaikkia, joilla on tietoa tapauksesta, ottamaan yhteyttä poliisiin ja totesi: “Hiljaisuudessa ei ole kunniaa.”

Viranomaiset varoittavat some-julkaisuista

Oikeusviranomaiset ovat samalla varoittaneet yleisöä levittämästä sosiaalisessa mediassa tietoja tai väitteitä, jotka voisivat paljastaa alaikäisen epäillyn henkilöllisyyden. Tällainen toiminta voisi vaarantaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen.

Lue lisää aiheesta: