Terroristi iski Berliinin sisääntulotiellä

Berliinin sisäisellä kaupunkimoottoritiellä tapahtui tiistai-iltana useampi terrori-isku, joissa tekijä ajoi henkilöautolla tarkoituksella erityisesti moottoripyöräilijöiden päälle. Kuusi henkilöä loukkaantui, heistä kolme vakavasti. Yksi henkilö jouduttiin paikan päällä elvyttämään. Tekijä on myöntänyt pyrkineensä aiheuttamaan mahdollisimman paljon uhreja.

Kolmikymppinen irakilainen turvapaikanhakija Sarmad A. joutuu syytteeseen ainakin kolmesta murhayrityksestä. Teot tapahtuivat kaupungin sisääntulomoottoritiellä A 100 Wilmersdorfin ja Tempelhofin välillä. Tekijä on sanonut toimineensa islamistisella motiivilla. Islamistinen vakaumus käy ilmi myös hänen Facebook-sivultaan.

Tekijä törmäili muihinkin ajoneuvoihin. Matkan pysähdyttyä viimeisimpään moottoripyörän peräänajoon nousi hän autostaan, nosti sen katolle työkalulaatikon ja uhkasi paikalle ehtinyttä poliisipartiota pahoilla seurauksilla. Koska pommi-iskun vaara oli ilmeinen, läpivalaistiin laatikko, jossa oli lähinnä työkaluja. Poliisin puhuttaessa tekijää tämä toisteli ”Allahu akbar”.

Tapahtumien seurauksena moottoritielle pysähtyneistä autoista noin 300 henkilöä joutui poistumaan jalkaisin. Ruuhka A 100:n varrella jatkui keskiviikkoaamuna, koska poliisi kuvasi helikopterista törmäyspaikkoja ja joutui sen vuoksi sulkemaan tien Kreuz Schönbergistä Neuköllnin suuntaan eli Friedenaun kohdalta pari kilometriä kaakkoon.

Irakilaismies on tullut Saksaan hakemaan turvapaikkaa. Sitä hänelle ei ole myönnetty, vaan häntä odottaa karkotus. Mies sanoikin Facebook-sivullaan lähtevänsä ”perjantaina Palestiinaan”. Hän oli myös oheistanut useita valokuvia henkilöautostaan.

Berliinin sisäministeri Andreas Geisel (SPD) sanoi, että tapauksen tekee erityisen vaikeaksi se, että tekijän selvän islamistisen vakaumuksen lisäksi hänellä on henkilökohtaisia ongelmia, jotka yhdessä voivat johtaa hallitsemattomaan käytökseen. Tapahtumasta riippumatta on tiedossa, että Berliini on terroristien iskujen pääkohteita Saksassa. Tapaus kertoo yhteiskunnan haavoittuvuudesta, ministeri sanoi.

Lähteet Berliner Zeitung, Merkur.