Tervetuloa Suomeen: Mainos lupaa työpaikkoja ja sosiaalitukia ”maailman onnellisimpaan maahan” muuttaville

Intialainen konsulttiyritys Edu Finn on houkutellut perheitä muuttamaan Suomeen lupailemalla sosiaalitukia ja työpaikkoja. Intialaisille perheille Suomi esitellään ”unelmien kohteena”, mutta todellisuus onkin karu pettymys ja lupaukset osoittautuvat katteettomiksi.

Ravinderpreet Kaur, joka aloitti jätteidenkäsittelyn maisteriopinnot Tampereen yliopistossa, kertoo perheensä käyttäneen kaikki säästönsä muuttoon. Hänen miehensä ja tyttärensä jäivät aluksi Intiaan, ja vaikka he lopulta pääsivät Suomeen, työtä ei löytynyt kuten oli luvattu. Rahojen loputtua perhe joutui palaamaan takaisin Intiaan, kertoo Iltalehti.

Kaur syyttää Edu Finniä harhaanjohtavista ja katteettomista lupauksista. Hän kertoo maksaneensa yli 2500 euroa palveluista, joiden piti taata työpaikka tai vähintäänkin työttömyystuki. Hän on tehnyt rikosilmoituksen Intiassa, mutta tapaus ei ole edennyt. Lisäksi yhtiö vaati lukukausimaksut (12 000 €) maksettavaksi suoraan heidän tililleen, mikä Kaurin mukaan on laitonta.

Toinen intialainen, Rajat Arya, muutti Suomeen vaimonsa opiskelijaviisumin turvin. Hänellekin luvattiin työtä ja sosaalitukia, mutta todellisuus on ollut toinen: vain lyhytaikainen työjakso ja ei lainkaan sosiaalitukia. Arya harkitsee paluuta Intiaan, jossa hänellä oli vakituinen työ.

Edu Finn mainostaa itseään Euroopan tunnetuimpana koulutuskonsulttina ja markkinoi maahanmuuttajille Suomea verkkosivuillaan “maailman onnellisimmaksi maaksi”, jossa ”opiskelijat voivat helposti saada pysyvän oleskeluluvan”. Yhtiön omistaja Sagar Gupta ei ole vastannut Iltalehden tiedusteluihin.

Suomen suurlähetystö New Delhissä kertoo, että viisumihuijaukset ovat yleisiä, mutta tarkkaa määrää ei tiedetä. Konsuli Johanna Mannin mukaan Intian koulutustaso ja heikko ymmärrys suomalaisesta rekrytointiprosessista johtavat siihen, että monet turvautuvat konsultteihin, jotka usein antavat täysin väärän kuvan Suomesta ja sen mahdollisuuksista.

Intia on maailman suurin lähtömaa siirtolaisille, ja sen historia kansainvälisessä muuttoliikkeessä ulottuu pitkälle.

Jo useiden vuosikymmenten ajan Persianlahden alueelle on virrannut erityisesti matalammin koulutettua työvoimaa Intiasta. Viime aikoina intialaiset ovat alkaneet suunnata yhä enemmän myös Eurooppaan, Aasian lisäksi, etsiessään ”uusia mahdollisuuksia ja parempaa elämää”.

Lähde: Iltalehti

