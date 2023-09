Terveyssiteiden valmistaja ”Always” sensuroi sanan ”nainen” kuukautisia käsittelevässä artikkelissa – loukkaa kuukautisista kärsiviä ”miehiä”

”Always” -niminen tuotemerkki haluaa ilmeisesti myydä terveyssiteensä tästä lähtien vain miehille. Yhtiön mukaan sanat ”nainen” ja ”tyttö” eivät saisi enää esiintyä kuukautisia käsittelevissä verkkoartikkeleissa. Se voisi loukata kuukautisista kärsiviä ”miehiä”.

Kirjoittaja Milli Hill kirjoittaa vanhemmuutta käsittelevälle verkkosivustolle ja sen osana hän kirjoitti artikkelin siitä, miten tukea teini-ikäisiä heidän ensimmäisten kuukautistensa kanssa. Artikkelia sponsoroi terveyssidebrändi ”Always”. Yhtiöllä oli kuitenkin ilmeisesti ongelmia Hillin tekstin kanssa, kuten Hill kertoi Daily Mail–lehdelle. Hän kirjoitti luonnollisesti ”naisista” ja ”tytöistä”. Tämä kieli ei selvästikään ollut ”Alwaysin” vastuuhenkilöiden mielestä ” inklusiivista”, sillä nämä sanat korvattiin pikaisesti uusilla sanoilla kuten muun muassa ”keho” tai ”ihmiset”.

Kirjoittaja nousi vastarintaan, kun hän huomasi muutokset artikkelissaan. Sivuston päätoimittaja selitti hänelle sitten, että ”Always” vaati ”inklusiivisen” kielen käyttöä, koska ”kaikki, joilla on kuukautiset, eivät tunnista itseään tytöksi/naiseksi”.

Hill syyttää nyt Alwaysia sen sensuurista transaktivistien miellyttämiseksi. ”Olin todella raivostunut, kun näin valmiin artikkelin, sillä oli selvää, että minua oli sensuroitu,” Hill sanoi. ”Sanojani oli muutettu ideologisen agendan mukaisiksi, mikä on aika pelottava ajatuskokeilu. En usko, että ”Alwaysin” väki on ’inklusiivisuuden’ tavoittelussaan miettinyt asiaa kovinkaan tarkkaan,” hän totesi.

Videolla keskustellaan naisten terveydestä ja cancel-kulttuurista Milli Hillin kanssa, joka on toimittaja ja menestyskirja ”The Positive Birth Book : Give Birth Like A Feminist” (2019) sekä alle kouluikäisille suunnatun, naisbiologian ihmeitä juhlistavan kirjan ”My Period” -kirjan (2021) kirjoittaja.

Hill oli kirjoittanut artikkelissaan muun muassa, että kuukautiset ovat ”normaali osa naisena olemisen kokemusta”. Sana ”nainen” oli kuitenkin poistettu. ”Kaikkien naisten” sijasta kirjoitettiin toisaalla ”kaikkien kehojen” – ikään kuin miehet vuotaisivat verta peniksestään joka kuukausi.

Hillin valitusten jälkeen yksittäisiä parafraaseja muutettiin aluksi alkuperäiseen muotoonsa, mutta myöhemmin artikkeli poistettiin kokonaan verkkosivustolta.

Mielenkiintoista on, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kun ”Always” on halventanut omaa kohderyhmäänsä. Vasta tänä vuonna Milli Hill oli kiinnittänyt huomiota siihen, että yhtiö oli halventanut naisia ja tyttöjä lapsille suunnatussa esitteessä kutsumalla heitä ”ruumiiksi, joilla on naispuoliset sukupuolielimet”. Vuonna 2019 he olivat jo kieltäneet ”Venuksen” terveyssiteiden pakkauksista naissukupuolen symbolina. Eräs naisten oikeuksia puolustava aktivisti kommentoi yhtiön käytöstä Daily Mailille sanomalla, että ”Always” oli tehnyt ideologisen päätöksen ”pyyhkiä” naiset ja tytöt – koko asiakaskuntansa – pois yhtiön viestinnästä ja mainonnasta. Hänen mielestään on suorastaan pahuutta, että tämä päätös kohdistetaan sensuurin avulla kirjailijaan, joka on pitkään kampanjoinut kuukautisten leimautumisen puolesta.

Verkkosivusto, jolla artikkeli julkaistiin, on nyt puolustanut ”Alwaysia” ja väittää ottavansa täyden vastuun ”virheestä”. Kirjoittaja Hill kuitenkin totesi tähän liittyen: ”Ainoa syy siihen, että kuukautisartikkelit tehtiin ’sukupuolineutraaleiksi’, oli ”Always” – kuten yksi Good To Know- verkkosivuston toimittajista kertoi minulle suoraan.”

