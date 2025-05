Teslan polttaja alkoi itkeä pidätyksen yhteydessä – karkotetaan Syyriaan

34-vuotias syyrialainen laiton maahanmuuttaja, joka sytytti järjestelmällisesti Tesla-autoja tuleen Göteborgissa Elon Muskin vastaisen kampanjan aikana, on nyt tuomittu vankilaan ja maasta karkotettavaksi. Käräjäoikeus ei uskonut hänen selitystään, jonka mukaan autopalojen takana oli moskeijasta tullut kaksoisolento.

Göteborgissa tuhoutui helmikuussa kolmen päivän aikana yhteensä viisi ajoneuvoa – kaksi tuhoutui täysin ja muut kärsivät suuria vahinkoja.

Tuhopoltot olivat osa laajempaa Teslaan kohdistuneiden hyökkäysten aaltoa, joka pyyhkäisi Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan vuonna 2025 sen jälkeen, kun Elon Musk sai näkyvän roolin Donald Trumpin hallinnossa Yhdysvalloissa.

Göteborgissa tekijä käytti tulipalojen sytyttämiseen sytytysnestettä, rättejä ja joissakin tapauksissa akkuja. Hän kohdisti tekonsa yksinomaan Tesla-autoihin ja päätti usein sytyttää ne konepellin tai renkaiden kohdalta aiheuttaakseen mahdollisimman paljon vahinkoa.

Ensimmäisestä tulipalosta ilmoitettiin 20. helmikuuta Göteborgin keskustassa sijaitsevassa parkkihallissa. Seuraavia hyökkäyksiä tehtiin muutamassa tunnissa, muun muassa Kristinelundsgatanilla sijaitsevassa parkkihallissa, jossa toisessa Teslan renkaat kärsivät palovahinkoja.

Seuraavana päivänä uusia yrityksiä tehtiin Parkgatanilla ja Långängenillä. Viimeinen tulipalo Berzeliigatan 5:llä tallentui auton omiin kameroihin. Kuvissa näkyy naamioitunut syyrialainen kävelemässä auton luokse, kaatamassa sytytysnestettä ja sytyttämässä auton tuleen. Auto syttyi tuleen ja tuhoutui täysin.

Tekijä pidätettiin myöhemmin McDonaldsissa. Poliisin mukaan hän käyttäytyi oudosti, piteli kirjaa kädessään ja puhui itsekseen.

”Jossain vaiheessa hän alkoi itkeä”, yksi poliiseista toteaa.

Mutta kyyneleet eivät auttaneet. 34-vuotias syyrialainen on nyt tuomittu puoleksitoista vuodeksi vankeuteen kahdesta törkeästä ilkivallasta ja kolmesta törkeän ilkivallan yrityksestä. Hänet karkotetaan Ruotsista tuomionsa kärsittyään. Auton omistajille aiheutuneet vahingot ovat 850 000 kruunua.

Oikeudenkäynnin aikana mies puolustautui sanomalla, että hän oli joutunut moskeijassa konfliktiin ihmisten kanssa sanomalla profeetta Muhammedista asioita, jotka suututtivat heitä. Hän väitti, että nämä ihmiset antoivat sen jälkeen hänen näköisensä ja samanlaisia vaatteita käyttävän henkilön sytyttää tulipalot. Göteborgin käräjäoikeus ei uskonut tätä selitystä.

Nyt tuomittu mies tuli Ruotsiin turvapaikkakaaoksen aikana vuonna 2015 ja haki turvapaikkaa. Lokakuussa 2020 hän sai kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta hän on siitä huolimatta jatkanut oleskeluaan Ruotsissa. Hänellä on viisivuotias tytär, joka on tällä hetkellä lastensuojelun huostaanottamana, mikä ei käräjäoikeuden mukaan viittaa siihen, että hänen pitäisi kuitenkaan antaa jäädä Ruotsiin.

Lähde: Fria Tider

