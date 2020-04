”Teurastettu” – kenialainen naisten sukuelinten silpomisklinikka palvelee ”eurooppalaisia”

Kenia kielsi naisten sukuelinten silpomisen jo vuonna 2011, mutta Euroopasta tuodaan edelleen tyttölapsia salaisille ”klinikoille” ympärileikattavaksi.

”Hyvänä kuukautena” jopa 100 tyttöä tuodaan Halima Hirsin ”klinikalle” Nairobissa. Klinikka suorittaa naisten sukuelinten silpomisia (FGM).

Tyttöjä tuodaan kaikkialta maailmasta, sillä silpominen on edullista, 150 dollaria tyttöä kohden.

– Somalidiasporaan kuuluvat henkilöt ovat hyviä asiakkaita, klinikan 69-vuotias johtaja Hirsi sanoo. Klinikan johtamisen lisäksi hän myös suorittaa silpomisia itse.

Silpomisen jälkeinen kipu ja komplikaatiot kestävät yleensä kahdesta viikosta puoleentoista kuukauteen.

– Kun he paranevat, he ovat valmiita avioliittoon, Hirsi kertoo.

”Pikku Mogadishuna” tunnettu klinikka sijaitsee Nairobissa Eastleighin alueella. Klinikan asiakkaat ovat pääasiassa Euroopassa asuvia somaleja. Asiakkaita saapuu eritoten Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Norjasta mutta myös Yhdysvalloista.

Hirsi ei hoida itse asiakkuuksia, vaan siinä häntä auttaa välikäsi, Abdilatif Ali.

– Minulle maksetaan, jotta etsisin klinikan, joka voisi auttaa heidän nuoria tyttöjään. Bisnes on hyvä, joskus meillä on yli 30 asiakasta viikossa, mies selittää.

Tyttöjen vanhemmat matkustavat tuhansia kilometrejä ja maksavat suuria rahasummia varmistaakseen, että heidän tyttärensä läpikäyvät operaation, jossa sukuelimistä vähintään klitoris poistetaan. Usein häpyhuulet leikataan kokonaan pois ja vagina ommellaan umpeen.

”Kuin ihminen teurastettaisiin”

Viiden lapsen äiti, 29-vuotias Amina Duba joutui silvottavaksi teini-ikäisenä. Hänen tätinsä sanoivat, että vasta rituaali tekisi Dubasta naisen.

Operaatiossa Aminan vagina ommeltiin kiinni, mistä seurasi vaikeita komplikaatioita. Hänen kuukautisensa ovat edelleenkin vaikeita ja tuskallisia.

Amina kuvailee rituaalia ja sen aiheuttamaa kipua painajaismaisiksi. Naisella ei edes ole varaa hoitoon, joka lievittäisi tuskaa.

– Se oli tosi paha ja kadun sitä, mutta en voinut mitään, koska vanhemmat päättivät, Nairobissa asuva Amina kertoo.

– Ne poistivat häpyhuulet kokonaan. Se on kuin teurastaisi ihmisen, nainen jatkaa.

Aminan lasten osalta julma perinne näyttäisi kuitenkin katkeavan.

– En koskaan antaisi tyttärieni käydä sitä läpi … ja siksi heitä ei koskaan ympärileikata. On myytti, että tytön ympärileikkaus tekisi hänestä valmiimman avioliittoon.

Ympärileikkaus on välttämätön avioliittoa varten

FGM on ollut Keniassa laitonta vuodesta 2011 alkaen. Periaatteessa sen harjoittajat ja välittäjät voidaan tuomita vankeuteen vähintään kolmeksi vuodeksi ja 2000 dollarin suuruisiin sakkoihin. Ei kuitenkaan ole tiedossa, annetaanko FGM:stä tuomioita. On sanottu, että rituaalin lopettamisen sijaan Kenia on ajanut sen harjoittajat ”maan alle” Nairobissa, mutta ei muualla maassa, missä silpomisia jatkavat yhteisöjen vanhimmat. Halima Hirsin klinikan asiakkaat kuitenkin tulevat kaukomailta.

64-vuotias Halima Hawo on tuonut klinikalle 5-vuotiaan lapsenlapsensa Ruotsista.

– Tyttö kasvaa isoksi. Hänelle täytyy suorittaa ympärileikkaus ennen kuin hän palaa kotiin, nainen kertoo. Ympärileikkaus on välttämätön, sillä kun lapsi aikanaan nai somalimiehen, hänen on täytynyt käydä rituaali läpi.

Ennen kuin Hawo oli kuullut Halima Hirsin klinikasta, häntä oli neuvottu menemään Koillis-Keniaan, missä suoritetaan oikeaoppisia, ”täydellisiä” silpomisia. Tytöt pidetään silpomisen jälkeen eristyksissä 40 päivää jalat yhteen sidottuina liikkumisen estämiseksi.

39-vuotias Fartun Khadija on tuonut 5-vuotiaan tyttärensä klinikalle ympärileikattavaksi. Fartun haluaa tyttärelleen A-luokan ympärileikkauksen, mikä tarkoittaa kaiken – klitoriksen näkyvien ja sisäisten osien sekä häpyhuulten – poistamista.

Fartun oli ensin viemässä lasta Somaliaan, mutta toi hänet Nairobiin saatuaan kuulla ”hyviä uutisia”: myös siellä tehdään täydellisiä A-luokan sukuelinten poisto-operaatioita.

”Kyse ei ole uskonnosta vaan kulttuurista”

69-vuotias Amina Ahmed on tehnyt ympärileikkauksia 1980-luvulta saakka. Hän toimii Hirsin klinikalla ja suorittaa siellä silpomisia.

Amina Ahmed myöntää, että silpomisesta saattaa seurata elinikäisiä komplikaatioita. Hänen vauraimmat asiakkaansa tosin voivat ostaa ”lääkettä” kivun lievitykseen. Lääke maksaa 40-50 dollaria.

– Viime viikolla palvelin kahta tyttöä, toinen Kanadasta ja toinen Ruotsista, mutta useat ovat paikallisia. Hoidan vähintään viisi asiakasta viikossa, nainen selittää.

Amina Duba puolestaan toivoo, että perinne kuolee, kun tieto silpomisen vaaroista lisääntyy.

– Kyse ei ole uskonnosta vaan kulttuurista. Mutta asenteet muuttuvat … Nykyään tyttömme eivät halua sitä, ja me tuemme heitä, Amina sanoo.

Lähde Al Jazeera.