Teuvo Hakkarainen EU:sta: Byrokraattinen hirviö ja loputon rahareikä, joka on vienyt Suomeltakin itsenäisyyden

Teuvo Hakkarainen ottaisi mallia Keski-Amerikasta ja hajottaisi EU:n

Teuvo Hakkarainen (ps.) on osallistunut tällä viikolla Euroopan parlamentin Keski-Amerikka-valtuuskunnan vierailulle El Salvadoriin ja Hondurasiin ja tavannut Keski-Amerikan maiden poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Hakkaraisen mukaan Euroopan maiden tulisi ottaa oppia Keski-Amerikasta alueellisen yhteistyön järjestämisessä ja hajottaa Euroopan unioni.

Hakkarainen on toiminut vapaaehtois- ja keikkapohjalta Keski-Amerikassa 30 vuotta metsäteollisuuden tehtävissä. Hän puhuu espanjaa ja tuntee paikallisen kulttuurin. Hän tiedostaa alueen suuret ongelmat, mutta ottaisi mallia siinä, miten alueen maat ovat järjestäneet keskinäiset suhteensa Keski-Amerikan integraatiojärjestelmä SICA:n puitteissa.

Hakkaraisella oli tiistaina San Salvadorissa mahdollisuus tavata Keski-Amerikan integraatiojärjestelmä SICA:n pääsihteeri Vinicio Cerezo. Tapaaminen vahvisti hänen EU-vastaisia asenteitaan.

– Keski-Amerikassa integraatio ei ole itseisarvo, vaan sitä pidetään käytännöllisenä välineenä osana kansainvälistä yhteistyötä. SICA-yhteistyö toimii konsensusperiaatteella eli kaikkien jäsenmaiden tulee hyväksyä ehdotukset, Hakkarainen luettelee Keski-Amerikan yhteistyön hyviä puolia.

Keski-Amerikassa olisi Hakkaraisen mukaan paremmat edellytykset luoda alueen yksi yhteinen valtio. Eurooppa on siihen hänen mukaansa kielellisesti, kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti liian hajanainen.

Parhaillaan Hondurasin Tegucigalpassa oleva Hakkarainen näkee EU-eliitin pyrkivän luomaan suurvallan ilman minkäänlaista uskottavuutta tai kansalaisten hyväksyntää. Hänen mukaansa Yhdistyneen kuningaskunnan EU-ero osoitti kuitenkin EU-jäsenmaille muutoksen olevan mahdollinen.

– EU:sta on tullut loputon rahareikä, joka on vienyt Suomeltakin itsenäisyyden. Byrokraattista hirviötä on mahdoton uudistaa, joten Suomen tulisi valmistautua eroamaan siitä mahdollisimman pian, vaatii Hakkarainen.