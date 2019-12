Teuvo Hakkarainen vaatii vallan palauttamista EU:lta kansallisvaltioille

Euroopan parlamentin jäsen Teuvo Hakkarainen (ps.) varoitti keskiviikkona Strasbourgissa seuraamasta sokeasti ylimitoitettuja päästötavoitteita, jotka hänen mukaansa vain verottavat EU-maiden kansantaloudet hengiltä. Hakkarainen esitti varoituksensa Euroopan parlamentin täysistuntokeskustelussa, jonka aiheena oli EU:n ja Mercosurin vapaakauppasopimuksen yhteensopivuus Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa.

Teuvo Hakkaraisen mielestä vihreät on tämän hetken vahingollisin puolueryhmä, jolla on vakava pakkomielle ilmaston suhteen. Hakkarainen varoitti, että vapaaehtoisuuden pohjalle perustuvasta EU-komission vihreän kehityksen ohjelmasta on vain lyhyt askel pakottamiseen.

Latinalaisen Amerikan erinomaisesti tuntevan Hakkaraisen mielestä EU on aivan liian sinisilmäinen Mercosur-kauppasopimuksen suhteen.

− Noudattavatko Mercosur-maat tehtyjä sopimuksia? Siihen kulttuuriin ei välttämättä kuulu pilkuntarkka pykälien tutkiminen. Eikä näitä EU:n esittämiä ylimitoitettuja tavoitteita mikään taho pystykään toteuttamaan, valisti Hakkarainen salissa olleita edustajakollegoitaan.

Euroopan parlamentissa kansallismielistä Identiteetti ja demokratia -ryhmää edustava Hakkarainen on kyllästynyt tapaan, jolla Euroopan unioni holhoaa jäsenmaitaan. Hänen mielestään valta tulee palauttaa EU:lta kansallisvaltioille, jotka parhaiten osaavat sopeutua paikallisiin olosuhteisiinsa.

− Britannia karistaa pian kahleensa, kateeksi käy, mutta onnea sylintäydeltä, Hakkarainen lopetti puheensa ottamalla kantaa ajankohtaisiin EU-asioihin.