Texas haluaa lopettaa kiintiöpakolaisten vastaanoton

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut maan osavaltioille mahdollisuuden kieltäytyä kiintiöpakolaisten vastaanotosta. Kuvernööri Greg Abbott ilmoitti, että Texasin osavaltio käyttää mahdollisuutta eikä halua ottaa pakolaisia vastaan vuonna 2020. Päätöksen käsittely jatkuu oikeudessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti 26. syyskuuta 2019 presidentin asetuksen (Executive Order), jonka mukaan pakolaisten sijoittaminen vaatii jatkossa osavaltion ja paikallishallinnon suostumuksen. Perjantaina 10. tammikuuta 2020 Yhdysvaltain toiseksi suurimman osavaltion Texasin kuvernööri Greg Abbott ilmoitti liittovaltiolle, että Texas ei suostu ottamaan pakolaisia vastaan vuonna 2020. Päätös koskee verovuotta 2020 eli aikakautta alkaen lokakuusta 2019 päättyen syyskuuhun 2020. Dallasin ja Bexarin piirikunnat Texasissa olivat jo ilmoittaneet suostumuksestaan pakolaisten vastaanotolle, mutta osavaltion päätös käytännössä kumoaa piirikuntien päätökset.

Kolme suurta pakolaisavustusjärjestöä, Hebrew Immigrant Aid Society, Church World Services ja Lutheran Immigration and Refugee Services, ovat ilmoittaneet pitävänsä Trumpin asetusta osavaltioiden ja paikallishallintojen suostumuksen edellyttämisestä lainvastaisena ja valittaneet asiasta Marylandin ylioikeuteen, niin sanotulle vetoomustuomioistuimelle (Court of Appeals). Liittovaltiontuomari Peter Messitte antoi keskiviikkona 15. tammikuuta alustavan kiellon, jossa pitää asetusta perustuslain vastaisena. Texasin pakolaiskieltopäätöstä ei voi panna toimeen ennen kuin asian oikeuskäsittelyä jatketaan.

Republikaanipuoluetta edustava kuvernööri Abbott yritti estää Syyriasta tulevien pakolaisten vastaanoton Texasiin jo vuonna 2015, kun Pariisissa oli tapahtunut suuri terrori-isku. Silloisen demokraattipresidentti Barack Obaman hallinto jatkoi kuitenkin pakolaisten sijoittamista niihinkin osavaltioihin, joiden republikaaniset kuvernöörit vastustivat pakolaisten vastaanottoa.

Texas on ensimmäinen osavaltio, joka kieltäytyy pakolaisten vastaanotosta. 42 osavaltiota on jo ilmoittanut antavansa suostumuksensa pakolaisten vastaanotolle. Muun muassa Pohjois-Dakotassa ja Tennesseessä käytiin kiivaat väittelyt siitä, pitäisikö osavaltioiden ottaa vastaan pakolaisia. Republikaanien sisällä asiassa käydään köydenvetoa maahanmuuton vastustajien ja pakolaisten avustustyössä mukana olevien evankelikaalisten välillä. Alabama, Florida, Etelä-Carolina, Georgia, Havaiji, Mississippi ja Wyoming eivät ole vielä ilmoittaneet, ottavatko ne tänä vuonna pakolaisia. Georgian osavaltion Clarkstonin kaupunki on ottanut vastaan tuhansia pakolaisia ja saanut lempinimen ”Etelän Ellis Island”. Clarkstonin demokraattinen pormestari Ted Terry on kehottanut ihmisiä vetoamaan osavaltion republikaaniseen kuvernööriin Brian Kempiin, että vastaanottoa jatkettaisiin. Georgian edellinen kuvernööri Nathan Deal oli 2015 Texasin Abbottin linjoilla ja olisi halunnut estää Syyriasta tulevien pakolaisten vastaanoton osavaltioonsa. Syyskuussa allekirjoitettu presidentin asetus edellyttää, että liittovaltio tarvitsee osavaltioiden ja paikallishallintojen edustajilta kirjallisen suostumuksen 21. tammikuuta mennessä, jotta pakolaisia voidaan sijoittaa niiden alueille vuonna 2020.

Kuvernööri Abbott toteaa ulkoministeri Mike Pompeolle osoittamassaan kirjeessä, että resurssit on ohjattava Texasissa oleviin, niin siellä jo oleviin pakolaisiin, maahanmuuttajiin, kodittomiin kuin ylipäätään kaikkiin texasilaisiin. Abbottiin mukaan ”Texas on kantanut enemmän kuin oman osuutensa pakolaisten vastaanoton avustamisessa ja arvostaa sitä, että muut osavaltiot auttavat näissä ponnisteluissa”. Kuvernööri myös huomauttaa, että Texasin päätös ei estä pakolaisten tuloa Yhdysvaltoihin ja että muihin osavaltioihin sijoitetut pakolaiset voivat halutessaan siirtyä Texasiin. He eivät kuitenkaan tällöin ole oikeutettuja liittovaltion tukiin.

Texasin demokraattinen puolue julkaisi kuvernöörin päätöksen jälkeen julkilausuman, jossa ilmoitetaan, että ”emme voi antaa republikaanisen rasismin vyöryä sen rakkauden ja myötätunnon yli, jota tunnemme väkivaltaa pakenevia veljiämme ja siskojamme kohtaan”. Demokraattien mukaan kuvernööri Abbott vastustaa texasilaisia arvoja, kun ei päästä pakolaisia osavaltioon. Puolueen kannanoton mukaan päätös johtaa viattomien ihmisten kuolemiin.

2010-luvun aikana Texas otti vastaan enemmän pakolaisia kuin mikään muu Yhdysvaltain osavaltio. Noin 10 % Yhdysvaltain vastaanottamista pakolaisista on sijoitettu Texasiin. Vuodesta 2002 lähtien Texas on vastaanottanut 88 300 pakolaista. Kiintiöpakolaisten lisäksi Texasiin tulee suuria määriä rajanylittäjiä Meksikosta. Vuoden 2019 aikana 100 000 laittomasta rajanylityksestä epäiltyä pidätettiin osavaltion etelärajalla.

Trumpin hallinto on pienentänyt Yhdysvaltojen pakolaiskiintiötä: vuonna 2017 kiintiön yläraja oli 45 000 pakolaista, vuonna 2018 se oli laskettu 30 000:een ja vuonna 2019 maa vastaanotti 18 000 pakolaista.

