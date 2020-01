Thilo Sarrazin – piikki Saksan sosiaalidemokraattien lihassa

Berliinin osavaltion entinen talousministeri Thilo Sarrazin pysyy vielä vuosia piikkinä puolueessa SPD:n johdon harmiksi. Toissapäivänä uutisoitiin puolueen Berliinin tarkastuskomission antaneen Sarrazinin jäsenyhdistykselle luvan erottamiseen. Tämä jatkaa kuitenkin valitustietä, seuraavaksi puolueen valtakunnalliseen tarkastuskomissioon.

Puoluejohto on jo vuosia pyrkinyt kiusallisesta totuudenpuhujasta eroon. Hänen väitetään edustavan rasistisia, äärioikeistolaisia ajatuksia. Erityisesti viitataan Sarrazinin näkemykseen islamista ja sen vaikutuksesta saksalaiseen yhteiskuntaan. Kuohuntaa aiheutti tässä suhteessa kirjoittajan viimeisin, elokuussa 2018 julkaistu teos ”Vihamielinen valtaus. Kuinka islam estää kehitystä ja uhkaa yhteiskuntaa” (”Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht”), jossa hän käy lävitse maahanmuuton myötä lisääntynyttä kielteistä vaikutusta.

Sarrazin arvostelee lausunnossaan SPD:n pääsihteeri Lars Klingbeilin toimintaa. Tämä oli kieltäytynyt esittämästä ainoatakaan esimerkkiä teoksen väitetystä rasismista. Ylipäänsä Klingbeil oli johdonmukaisesti kieltäytynyt keskustelemasta kirjan sisällöstä. Rasitteeksi Sarrazinille katsottiin myös, että Itävallan FPÖ olisi käyttänyt teosta Euroopan parlamenttivaalien kampanjassaan.

Kuultuaan Berliinin tarkastuskomission ratkaisusta ilmoitti Wienin apulaispormestari, FPÖ-Wienin puheenjohtaja Dominik Nepp kutsuvansa Sarrazinin puolueen kunniajäseneksi. Sarrazin oli osallistunut viime maaliskuussa keskustelutilaisuuteen FPÖ:n koulutusinstituutissa Wienissä.

Thilo Sarrazin viittaa omassa kannanotossaan arabian kielen ja kirjallisuuden professorin, islam-tutkijan Tilman Nagelin lausuntoon, jossa tämä katsoo, että ”rasismisyytös on absurdi”. Sarrazin sanoo kieltäytymisen sisältökeskustelusta osoittavan, ettei kysymyksessä totuuden etsintä vaan mielipiteen rankaisu. Edes raskaan sarjan tiedemiehen lausunnolle ei annettu merkitystä. Emeritus-professorin suurteos ”Mohammed. Leben und Legende” (2008) on 1000-sivuinen profeetan elämänkerta. Nagelin katsotaan olevan maailman johtavia islam-tutkijoita.

Sarrazinin valitus puolueen korkeimmalle tarkastuskomissiolle saattaa tulla ratkaisuun vasta vuosien päästä. Hänet yritettiin erottaa jo vuonna 2009 ja toistamiseen vuotta myöhemmin. Puoluejohto joutui tuolloin perääntymään. Puolueprosessin jälkeen Sarrazin on ilmoittanut tarvittaessa nostavansa oikeusjutun erottamista vastaan.

Kirjoittajasta on tehty eräänlaisena viestintuojana syntipukki sosiaalidemokraattisen puolueen kannatuksen surkealle kehitykselle. Sarrazin on lausunut, ettei kukaan yksittäinen toimija voi kehnoa menestystä aiheuttaa. Kerran mahtava Saksan toinen suuri ´kansanpuolue´ on vajonnut niukin naukin 15 prosentin tasolle. AfD on tätä nykyä mittauksissa samoissa lukemissa. Osissa itäistä Saksaa SPD on vajonnut pikkupuolueitten sarjaan, jo alle kymmeneen prosenttiin.

Thilo Sarrazinin teokset ovat myyneet miljoonia kappaleita. Kenties suurin kohu syntyi teoksesta ”Saksa tuhoaa itsensä” (”Deutschland schafft sich ab”, 2010). Myös ”Eurooppa ei tarvitse euroa” (”Europa braucht den Euro nicht”, 2012) osui otolliseen aikaan eurokriisin laineilla. Kirjoittaja on joutunut lukuisten mielenosoitusten kohteeksi ja hänen esiintymisiään on estetty tai sabotoitu.

