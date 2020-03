THL:n emeritusprofessori koronasta: ”Käsitys viruksen väistämättömästä leviämisestä yli koko väestön on väärä”

Koronaviruksen laajamittainen leviäminen väestöön ei ehkä olisikaan väistämätön luonnonvoima, uskoo emeritusprofessori Matti Jantunen.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori emeritus Matti Jantusen mukaan Euroopan poliittiset johtajat valmistelevat kansalaisia siihen, että COVID-19 epidemian leviämistä koko väestöön ei ole mahdollista enää estää. Kansalaisten annetaan ymmärtää, että keinoja ei yksinkertaisesti ole, Jantunen kirjoittaa blogissaan. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan 35 prosenttia suomalaisista voi sairastua koronaan. THL:n johtajan Mika Salminen puolestaan toteaa, että koronaa ei yksinkertaisesti voi pysäyttää.

Jantunen muistuttaa, että toistaiseksi Suomessa kuolemantapauksia ei ole ollut, koska tartunnat on hankittu talvilomamatkoilta, ja matkalaiset ovat pääsääntöisesti hyväkuntoisia eivätkä kuulu riskiryhmiin.

– Tämä etu katoaa, kun epidemia leviää Suomen sisällä, Jantunen muistuttaa.

Tämän hetken tietämyksen mukaan COVID-19 -virukseen sairastuneista jopa 20 % saa vakavia oireita ja 3,5 % menehtyy sairauteen. Jos hallituksen tiedotuksen mukaan 35 prosenttia suomalaisista saisi tartunnan, sairastuneita Suomessa olisi 2 miljoonaa ja kuolleita 70 000.

– Jokaiselle lienee selvää, että sairaanhoitojärjestelmämme, sen enempää kuin minkään muunkaan Euroopan maan järjestelmä ei voi hallitusti selvitä tällaisesta urakasta, toteaa Jantunen.

Emeritusprofessori Jantunen uskoo, että koronaviruksen laajamittainen leviäminen väestöön ei välttämättä ole väistämätön luonnonvoima.

Jos esimerkiksi Kiina olisi jättänyt reagoimatta määrätietoisesti viruksen leviämiseen, pelkästään 60 miljoonan asukkaan Wuhanissa olisi pitänyt sairastua 21 miljoonaa ja menehtyä yli 700 tuhatta ja koko Kiinassa 20 kertaa enemmän. Kuitenkin koko Kiinassa on sairastunut ja kuollut epidemiaan alle sadasosa edellämainitusta. Samaan aikaan päivittäisten uusien tapausten määrä on Wuhanissa supistunut noin kymmeneen.

– Sekä sairastuneiden että kuolleiden määrät olivat Wuhanin epidemiassa alle puoli prosenttia siitä, mitä Euroopan johtajat näyttävät pitävän väistämättömänä ja siis hyväksyttävänä. Ero on käsittämättömän suuri, muistuttaa Jantunen.

Emeritusprofessori toteaa syyn Wuhanin tautitapausten määrän taittumiseen olevan määrätietoisissa pyrkimyksissä katkaista viruksen etenemistiet aluksi potilaita ja alueita eristäen, sitten julkinen liikenne ja kaikki liikkuminen kaupunkialueilla kuten myös yleisötilaisuudet kieltäen. Myös liikkeet ruokakauppoja ja apteekkeja lukuunottamatta on määrätty suljettaviksi. Julkisissa tiloissa liikuttaessa kasvosuojukset ovat tulleet pakollisiksi muiden toimien ohella. Lopulta kaikki COVID-19 -potilaat sekä heidän kanssaan kontaktissa olleet on eristetty erityisiin sairaaloihin, ja karanteenialueille on määrätty ulkonaliikkumiskielto.

Seurauksena on ollut uusien COVID-19 -tapausten määrän nopea lasku, ja päivittäin esille tulevien uusien tapausten määrä on alittanut jo muun muassa Pohjoismaiden tason.

Jantunen toteaakin Wuhanin esimerkkiin vedoten, että ”Euroopan poliittisten johtajien ja nähtävästi myös laajojen viranhaltija- ja asiantuntijatahojen omaksuma käsitys, että COVID-19 epidemian leviäminen yli koko väestön, siitä seuraava hallitsematon potilastulva ja kuolleisuus on väistämätön, on väärä”. Hänen mukaansa kuolemantapaukset olisivat myös Suomessa suurelta osin vältettävissä.

– On tietenkin arvokysymys, katsotaanko Kiinan epidemian torjunnassa käyttämät menetelmät suuremmaksi uhaksi eurooppalaisille arvoille kuin kymmeniätuhansia ylimääräisiä kuolemantapauksia Suomessa ja miljoonia Euroopassa kesään 2021 mennessä, emeritusprofessori Jantunen toteaa.

