Thüringenin maapäivät on valinnut puheenjohtajia – AfD kelpaa viimeiseksi

Itseoikeutetusti suurimman puolueen Linken ehdokas tuli varsinaisen puheenjohtajan paikalle. Neljä varapuheenjohtajaa nimettiin ennen toiseksi suurimman eli AfD:n ehdokasta, joka kelpasi viidenneksi, viimeiselle varasijalle.

Valinnalla on vertauskuvallista merkitystä Saksan poliittisessa taitekohdassa, jota juuri nyt eletään. Rintamassa politiikan pahaa poikaa AfD:tä vastaan valtakunnan tasolla ovat kaikki muut, käsitteen mukaan demokraattiset puolueet. Pienenkin osavaltion tilanne on asetelman näyttämö.

Ruotsissa jo aikaa sitten hylätty kättelykielto on voimissaan valistuneessa Saksassa. AfD saa sietää syrjintää liittopäivillä, jossa se on suurin oppositiopuolue. Pienessä osavaltiossa sillä on enemmän kannatusta kuin demareilla, vihreillä ja liberaaleilla yhteensä. Yksittäin enemmän kuin kristillisdemokraateilla.

Tulehtunutta, kiihkoista tilaa poliittisessa asetelmassa kuvastaa, ettei uudelleen Thüringenin pääministeriksi valittu Linken Bodo Ramelow tahtonut valintansa jälkeen vastata vastustajansa AfD:n Björn Höcken kädenojennukseen. Tämä ei enää ollut ehdolla valinnan viimeisellä kierrokselta. Vaalituloksen ja parlamentarismin kunnioittamista merkitsevä ele ei kelvannut Ramelowille. Tässä kenties tiivistyy Saksan ajankohtainen asetelma.

Lähde MDR.